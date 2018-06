Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme? Sfogo sui social | “Depressi e malati | siete

Giulia e Andrea a cena insieme : la De Lellis sbotta : Giulia De Lellis risponde alle critiche ricevute sui social Il caratterino vivace della bella romana non è certo una novità per il pubblico che la segue ormai da circa due anni. Sin dall’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, Giulia De Lellis, non si è mai fatta problemi a replicare contro chi la criticasse. […] L'articolo Giulia e Andrea a cena insieme: la De Lellis sbotta proviene da Gossip e Tv.

“Ma come si fa…”. Giulia De Lellis ne ha combinata un’altra ‘delle sue’. Risate e sfottò a non finire dai fan : Lo ha sempre detto Giulia De Lellis: “Non leggo libri, della cultura non mi interesso”. Una frase che non passò di certo in sordina. Tante le critiche che vennero mosse alla De Lellis che in quel tempo si trovava nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello. Una di quelle esternazioni che fanno intendere al pubblico (soprattutto quello più giovane): non studiate, guardate me, non l’ho fatto e adesso guadagno pubblicato ...

Giulia De Lellis ci insegna come stare al mondo con un nuovo look da copiare - VIDEO - : Ospite all'inaugurazione di un nuovo punto vendita di un noto brand, Giulia De Lellis , da brava esperta di tendenze, ci ha insegnato a stare al mondo presentandosi con un look all'ultima moda assolutamente da copiare. Il tocco elegante è ovviamente la gonna, ma cosa ne sappiamo noi poraccy che ci vestiamo da Zara. Giulia De Lellis, i ...