ilfattoquotidiano

: Non ci fosse stata la svastica, mi sarei stupito. Ma c'è. - incidente36 : Non ci fosse stata la svastica, mi sarei stupito. Ma c'è. - CarmeloCasale : RT @fattoquotidiano: Giugliano, insulto omofobo di fronte al municipio nel giorno di un’unione civile. Gli sposi: “Indifferenti, restiamo q… - fattoquotidiano : Giugliano, insulto omofobo di fronte al municipio nel giorno di un’unione civile. Gli sposi: “Indifferenti, restiam… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) “Auguri ricchioni“. È questa la scritta omofoba, corredata da una svastica, che è apparsa stamattina sulla piazza deldi, popoloso comune della città metropolitana di Napoli. Lì disi celebrava, per la quattordicesima volta,, quella tra Salvatore D’Agostino, un attivista politico molto noto in zona, e Francesco Bonetti. La scritta ha accolto i due proprio mentre entravano in Comune per pronunciare il loro sì. La zona però è presidiata da numerose telecamere di sorveglianza, e le forze di polizia potrebbero risalire senza problemi ai autori del gesto razzista. Gli impiegati comunali hanno poi ricoperto l’ingiuria e la croce uncinata con uno striscione di auguri. La cerimonia si è svolta normalmente, e a seguire la festa, col calore di familiari e amici. “È un fatto grave, nella sua stupidità. Chi affida la propria ...