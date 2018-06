Giornalista sciacallo L' onorevole condannata ma promossa dai 5Stelle

ilgiornale

(Di venerdì 29 giugno 2018) La politica è l'arte del possibile. È possibile, ad esempio, essere eletti candidati dal rigoroso Movimento 5 Stelle pur avendo sul capo un rinvio a giudizio per diffamazione. Cose che capitano se si sfrutta la ribalta dei social network per apostrofare uncon l'epiteto di "". Non ci sono regolamenti o tavole della legge che tengano. In punta di regolamento interno la riminese Giulia Sarti, in corsa per tornare alla Camera anche in questa legislatura, è stata "assolta" dal Movimento stesso.Certo, poi c'è anche la questione dello scandalo rimborsi. Anche per quella vicenda la Sarti ha rischiato di rimanere fuori da Montecitorio. I probiviri del Movimento però l'hanno graziata. A convincerli l'azione legale intentata dalla stessa Sarti ai danni del suo ex fidanzato, da lei ritenuto materialmente colpevole di aver "dimenticato" di effettuare i rimborsi e anche la firma ...