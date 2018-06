Giorgia Meloni demolisce i Pearl Jam | ' Insultano Matteo Salvini | intanto questi in Costa

Bufera sui Pearl Jam dopo il concerto a Roma - pasticci social tra Rita Pavone e Giorgia Meloni tra repliche e smentite : Scatta la Bufera sui Pearl Jam dopo il concerto a Roma, nel quale hanno espresso il loro pensiero sul delicato tema dei migranti. Durante il live allo Stadio Olimpico, il gruppo di Eddie Vedder si era infatti espresso a favore dell'apertura dei porti, con un hashtag che non ha lasciato spazio alle interpretazioni. Quel #apriteiporti sembra essere arrivato dritto alla meta, generando le prime reazioni social che già hanno trovato smentita. ...

'Se sei fascista devi penzolare' - bufera sul tweet dei 99 posse contro Giorgia Meloni : bufera sul tweet dei 99 posse, la band napoletana si scaglia duramente contro la depuatat di Fratelli d'Italia: ' Ciao GiorgiaMeloni: Se sei nomade, devi nomadare. Se sei rom, devi rommare. Se sei ...

RITA PAVONE E Giorgia Meloni SBOTTANO SUI SOCIAL : Dopo Milano, il 26 giugno la band si è esibita allo Stadio Olimpico di Roma , l'entusiasmo dei fan non sembra essere condiviso da due personaggi di spicco del mondo politico e della musica italiana: ...

Giorgia Meloni contro i Pearl Jam : "Andiamo a prendere gli immigrati e portiamoli al loro party in Costa Smeralda" : "Diamo ascolto ai Pearl Jam: andiamo a prendere i barconi degli immigrati e portiamoli al party esclusivo degli stessi Pearl Jam organizzato nei prossimi giorni in Costa Smeralda!". Così Giorgia Meloni, su Twitter, torna a parlare di migranti e lo fa attaccando il gruppo grunge che martedì 26 giugno si è esibito allo Stadio Olimpico di Roma.Diamo ascolto ai Pearl Jam: andiamo a prendere i barconi degli immigrati e portiamoli ...

Pearl Jam in Costa Smeralda/ Giorgia Meloni attacca Eddie Vedder : i migranti portateli al party in Sardegna : Sconcerto tra i fan della band americana che solo pochi giorni fa si esibiva davanti a decine di migliaia di persone cantando per i migranti: concerto privato per un vip della Costa Smeralda(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 14:45:00 GMT)

Giorgia Meloni : 'Incendi e camion rubati - chiudiamo definitivamente i campi rom' : Tolleranza zero . E' quello che chiede Giorgia Meloni dopo aver visto i filmati dei carabinieri di Torino girati in un campo nomadi in cui si vedono i rom bruciare del non ben identificato materiale: '...

Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia contro l'immigrazione : la legge per abolire la protezione umanitaria : Basta con la 'protezione umanitaria'. Fratelli d'Italia deposita in Parlamento la proposta di legge per eliminare una delle tre opzioni a disposizione delle prefetture per concedere il diritto di ...

Giorgia Meloni - la soluzione definitiva sull'invasione : 'Ha ragione Libero : blocco navale contro gli sbarchi : Caro direttore, è stata per me una piacevole sorpresa, ieri mattina, l' apertura di Libero con cui il Suo giornale fa propria una battaglia storica di Fratelli d' Italia, che stiamo rilanciando in ...

L'ironia di Giorgia : "Sei Meloni? Devi melonare" : "Se sei nomade - aveva detto -, Devi nomadare". Ora Giorgia Meloni , sulla scia della dichiarazione che aveva sollevato più di una polemica, torna sul concetto applicandolo a sé stessa, ma con una ...

Vaccini - Giorgia Meloni : la politica non alimenti inutili paure : "I Vaccini sono una delle conquiste più importanti nella storia della medicina e le vaccinazioni obbligatorie sono lo strumento che la comunità scientifica ci consiglia per debellare patologie solo ...

Giorgia Meloni - l'attacco sul 'monologo scandaloso' di Roberto Saviano : 'Cosa deve fare la Rai adesso' : Giorgia Meloni vuole andare fino in fondo dopo l'ultima apparizione di Roberto Saviano su Raiuno e il suo monologo a favore della legalizzazione delle droghe leggere. In un post su Facebook, la leader ...

Giorgia Meloni : “Non so se ammazzare Roberto Saviano sia una priorità della camorra” : La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni torna sulla polemica sulla scorta di Roberto Saviano: "Non so giudicare se ci siano elementi per rivedere la scorta, figuriamoci se so se sia una priorità della camorra ammazzare Roberto Saviano, né so bene quale sia la procedura", afferma ammettendo di non conoscere la materia nel dettaglio e preferendo quindi non esprimere giudizi.Continua a leggere

Giorgia Meloni - il retroscena su Viktor Orban : 'Immigrazione - l'offerta rifiutata da Paolo Gentiloni' : Giorgia Meloni rivela in diretta un retroscena clamoroso sul premier ungherese e l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni . Ospite di Agorà , su Raitre, la leader di Fratelli d'Italia racconta: '...

Giorgia Meloni umilia il 'copione' Roberto Saviano : 'Ecco chi merita la sua scorta' : 'Anche i giornalisti meno conosciuti dai quali Roberto Saviano ha copiato gli articoli con cui ha scritto Gomorra - ricordo che c'è una sentenza che lo conferma - abbiano la scorta allora per essere ...