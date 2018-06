Giochi del Mediterraneo 2018 | Luca Spirito portabandiera dell’Italia nella cerimonia di

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : Silvia Zennaro argento nella laser radila. Coccoluto beffato in Medal Race : Si sono disputate le prime Medal Race di Vela ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia conquista una medaglia d’argento grazie a Silvia Zennaro nella classe laser radial. La 28enne oggi ha concluso al quinto posto e con un netto di 33 punti sale sul secondo gradino del podio alle spalle della greca Athanasia Fakidi (oggi quarta 27) e davanti alla ...

Game Critics Awards svela le nomination per i migliori Giochi dell'E3 2018 : L'E3 2018 si è ormai concluso, l'importante evento di Los Angeles, anche quest'anno, è stato teatro di numerosi annunci e presentazioni di attesi giochi. Ora, Game Critics Awards, ha svelato le nomination per i migliori titoli presenti alla fiera. L'associazione, composta da 51 testate specializzate, ha pubblicato una lunga lista divisa per categorie dove compaiono i migliori giochi dell'E3 di quest'anno. In lizza per il premio più ambito, "Best ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Vito Dell’Aquila - Roberto Botta e Daniela Rotolo si fermano ai quarti : Il Taekwondo azzurro delude ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nella seconda giornata di gara le punte dell’Italia non brillano sul tatami di Tarragona (Spagna) ed escono di scena ai quarti. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il cammino degli azzurri. Nei -58 kg Vito Dell’Aquila viene eliminato dal serbo Milos Gladovic. Il 17enne pugliese, approdato di diritto ai quarti, è andato in vantaggio con un 16-10 nel primo round. Poi però il serbo ha ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurri sconfitti ma primi - eliminate le azzurre : Continua il torneo di Basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo 2018. Dopo la bella vittoria con la Tunisia, gli azzurri (Riccardo Bolpin, Vittorio Nobile, Marco Spissu, Leonardo Totè) sono stati sconfitti di un solo punto dalla Croazia per 19-18. Un ko comunque che ha comunque permesso agli azzurri di chiudere al primo posto il proprio girone. Ora nei quarti l’Italia affronterà la seconda del girone D alle 17.40. Purtroppo non è bastata ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia vola in finale - demolito l’Egitto! Azzurri a caccia dell’oro : L’Italia vola in finale nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. La nostra Nazionale ha surclassato l’Egitto per 3-0 (25-14; 25-20; 25-19) e domenica affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Spagna e Grecia. Gli Azzurri si sono imposti in 77 minuti di gioco con assoluta disinvoltura, lasciando soltanto le briciole ...

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : SUPER ITALIA! Stangherlin - Loporchio e D’Arco in finale per l’oro! : Italia da impazzire a Tarragona. Tre azzurri sono approdati in finale nell’ultima giornata di gare del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018. Un autentico trionfo per il Bel Paese, che si assicura altri tre podi e nel pomeriggio scoprirà il metallo delle medaglie con cui i suoi alfieri si cingeranno il collo. Spettacolare il percorso di Giuliano Loporchio, che non ha lasciato scampo al primo turno della categoria -100 kg al montenegrino ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. 3 finali per l’oro nel judo - 2 nelle bocce! Italia in finale nel volley! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Canottaggio - Giochi del Mediterraneo : Goretti in finale insieme agli altri cinque equipaggi azzurri : Ai Giochi del Mediterraneo 2018i n finale anche il singolo pesi leggeri di Goretti Sei su sei gli equipaggi azzurri che, al termine della seconda giornata di gare a Casteldefells, sul campo di regata del Canal Olimpic de Catalunya, domani disputeranno la finali che assegneranno le 18 medaglie in palio nel Canottaggio. Alle 5 barche già in finale da ieri (singolo senior maschile e femminile, singolo pesi leggeri femminile, doppio senior e ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. CHE BOCCE! Già due finali per l’oro! Bene judo e beach volley! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. Parte bene il beach volley. Partite decisive nelle bocce : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : anche Martino Goretti entra in finale : Continuano benissimo i Giochi del Mediterraneo per l’Italia del Canottaggio: nelle semifinali odierne l’unico armo azzurro impegnato era quello di Martino Goretti, che ha centrato il passaggio del turno, portando così tutti gli equipaggi italiani alle finali di domani. Nel singolo pesi leggeri maschile Martino Goretti doveva chiudere tra i primi due per essere certo dell’approdo alla sfida per le medaglie e così ha ...

LIVE Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : azzurri all’assalto delle ultime medaglie con Giuliano Loporchio e Giorgia Stangherlin : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. L’Italia si gioca le sue ultime carte dopo la straordinaria messe di medaglie che ha caratterizzato le prime due giornate del Judo in terra iberica. Saranno Giuliano Loporchio, impegnato nella categoria -100 kg, e Vincenzo D’Arco, in gara nella categoria +100 kg, a difendere i colori italiani al maschile, mentre le azzurre ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. Italia - serve lo scatto per vincere il medagliere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti gli azzurri in gara venerdì 29 giugno. Programma - orari e tv : ... : Jacopo Berrettini 15.00 BOCCE " Petanque tiro di precisione, finale per il bronzo , maschile, 15.00 BOCCE " Petanque tiro di precisione, finale per il bronzo , femminile, 15.00 SPORT ...