Giappone | produzione in calo meno delle attese

Giappone : crescita produzione industriale al 4 - 2% in maggio : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in maggio la produzione industriale è aumentata in Giappone del 4,2% annuo, in ulteriore miglioramento rispetto al 2,6% della lettura finale di aprile , 2,4% in marzo, ...

Giappone : a maggio prezzi produzione +1% su anno : Roma, 26 giu. (AdnKronos/Dpa) – A maggio i prezzi alla produzione sono aumentati dell’1% su base annua. Lo rende noto la Banca del Giappone. Si tratta di un dato in linea con le aspettative e invariato rispetto al precedente mese di aprile. Su base mensile, si è registrato un rallentamento con una diminuzione dello 0,1% dopo l’aumento congiunturale dello 0,2% di aprile. L'articolo Giappone: a maggio prezzi produzione +1% su ...

Giappone : crescita produzione industriale rivista al 2 - 6% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in aprile la produzione industriale è cresciuta in Giappone del 2,6% annuo, in miglioramento rispetto al 2,5% della lettura preliminare e contro il 2,4% del dato ...

Giappone - prezzi produzione in accelerazione a maggio : Teleborsa, - Accelerano i prezzi alla produzione in Giappone . Secondo la Bank of Japan, i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 0,6% nel mese di maggi o rispetto al +0,2% di aprile. Su anno i ...

Giappone - netta frenata produzione industriale aprile - dubbi su... : cresciuta molto meno delle attese la produzione industriale Giapponese in aprile, rafforzando i timori sulle prospettive dell'economia dopo la contrazione registrata nel primo trimestre.

Battuta d'arresto per la produzione industriale in Giappone : Teleborsa, - Rallenta la produzione nelle fabbriche Giapponesi. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI, , l'indice destagionalizzato ...

Sony continuerà la produzione di cartucce per PS Vita in Giappone : Qualche giorno vi abbiamo parlato della decisione da parte di Sony di terminare la produzione di cartucce per PS Vita. Come riporta Gamingbolt sembra che questa decisione non valga per il territorio Giapponese, Sony ha confermato tramite Kotaku che le cartucce ( e quindi giochi in formato fisico) continueranno a essere prodotte in Giappone. La compagnia ha inoltre commentato circa i piani futuri per la portatile con un "Per il momento siamo ...

Giappone : sale oltre le stime la produzione industriale in marzo : sale nel mese di marzo la produzione industriale Giappones e, cresciuta dell'1,4% mensile destagionalizzato. Il dato diffuso oggi dal Ministero dell'economia e dell'industria , Miti, rivede al rialzo la precedente stima dell'1,2% mensile. La crescita annua grezza risulta in crescita del 2,4% , 2,2% prima stima, . Ricevi aggiornamenti su Calendario ...

Giappone - produzione industriale rivista al rialzo : Teleborsa, - Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI, , ha fatto segnare un aumento nel mese di marzo ...

Giappone - i prezzi alla produzione centrano le attese : Teleborsa, - Salgono i prezzi alla produzione in Giappone . Secondo la Bank of Japan , i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 0,1% nel mese di aprile rispetto al -0,1% di marzo. Su anno i ...