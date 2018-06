Giancarlo Perego | arcivescovo di Ferrara | Il summit Ue sui migranti un fallimento

huffingtonpost

(Di venerdì 29 giugno 2018) Il vertice Ue è stato "certamente un". Monsignordi-Comacchio già direttore generale di Migrantes, l'organismo della Cei in prima linea nell'aiuto die rifugiati, dà voce a tutta la delusione della Chiesa nel commentare l'esito dela Bruxelles. "Si è trattato di un- dice all'agenzia di stampa Adnkronos- di cui forse è anche colpevole l'Italia perchè non ha portato sostanze fondamentali in ordine alla condivisione della solidarietà di tutta Europa".A modo di vedere del 'vescovo dei', si arriverà "al tempo stesso, non solo all'isolamento per quel che riguarda il tema dell' immigrazione ma anche all' abbandono della politica dell'asilo e all' aumento dei morti in mare che stiamo già vedendo, con il rischio di utilizzare risorse come è ...