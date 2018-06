: RT @Adnkronos: Due palestinesi uccisi al confine Striscia di Gaza - Laurapastorell4 : RT @Adnkronos: Due palestinesi uccisi al confine Striscia di Gaza - CyberNewsH24 : #Gaza, uccisi due palestinesi al confine - giupa4 : RT @Adnkronos: Due palestinesi uccisi al confine Striscia di Gaza -

Due manifestanti, uno 13enne, l'altro di 24 anni sono statinel sud della Striscia, negli scontri con l'esercito israeliano per la 'Marcia del Ritorno' alla barriera difensiva alIsraele-. Lo confermano fonti mediche della Striscia secondo cui i feriti sono 310, (compresi gli intossicati da lacrimogeni): di questi 3 sono in gravi condizioni. Fonti israeliane parlano di almeno 2000 manifestanti in 6 punti dilungo i reticolati.(Di venerdì 29 giugno 2018)