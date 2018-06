Gay | domani Milano Pride | sfilata in Buenos Aires e show Benji e Fede

Radicali Italiani e Radicali Roma aderiranno al Gay Pride di domani : Radicali : saremo presenti con ancor più convinzione rispetto ad anni passati Roma – Di seguito la nota congiunta tra il segretario nazionale di Radicali Italiani e deputato di +Europa, Riccardo Magi e il segretario di Radicali Roma e consigliere regionale di +Europa, Alessandro Capriccioli. “Già da qualche anno, in tutta Europa, stiamo vivendo una fase storica in cui i diritti delle persone sono concretamente minacciati da una ...

Domani la giornata contro l'omofobia. I casi di minorenni Gay picchiati in famiglia e mandati dall'esorcista : Puniti per essere gay, da chi avrebbe dovuto amarli e difenderli. Giuseppe, napoletano, è stato sequestrato in casa, preso a pugni dal fratello, maltratto dal padre che gli ha bruciato le caviglie ...