FVG | FEDRIGA ILLUSTRA L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA

FVG : Fedriga vola al 57%. Doppiato il candidato del Pd. Ko 5 stelle : Il leghista è il nuovo governatore, vince davanti a Bolzonello del centrosinistra, , 26,84%, e al cinquestelle Fraleoni Morgera che si ferma all'11,67%. La Lega è anche il primo partito col 34,91%, il ...

FVG : Galli (Regione Lombardia) - Fedriga interlocutore su autonomia : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - "Congratulazioni al neo governatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Sarà un importante interlocutore per sviluppare comuni politiche per le nostre Regioni su tanti temi, a cominciare dall'autonomia e dalla cultura". Lo afferma Stefano

Regionali FVG - trionfo leghista di Fedriga; Di Maio : Accordi impossibili - si voti a giugno : 'In queste ore stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza- dice- per me la collegialità è sempre un valore, non un problema. Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave,...

FVG : Donazzan (Fi) - Fedriga scelta vincente - bene l'unità del Centrodestra (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Dobbiamo guardare al 51% che non è andato a votare, in una regione del tutto simile alla nostra, a vocazione imprenditoriale e produttiva. Tra i delusi quindi ci sono anche coloro che un tempo votavano Popolo della Libertà: abbiamo il dovere di parlare con risposte concr

FVG : Donazzan (Fi) - Fedriga scelta vincente - bene l'unità del Centrodestra : Venezia, 30 apr. (AdnKronos) - "Adesso possiamo finalmente ragionare su un modello di sviluppo del Nord, e più in particolare del Nord Est, ad oggi impensabile: le elezioni vinte con un ampio margine di vantaggio dall'oramai Presidente Massimiliano Fedriga consolidano la proposta politica ed amminis

FVG - Fedriga vola oltre il 57%. Il M5S in calo dalle politiche : Il Friuli Venezia Giulia volta pagina. Dopo la fallimentare legislatura della piddì Debora Serracchiani, si apre un nuovo capitolo targato centrodestra. Massimiliano Fedriga, candidato leghista sostenuto da Forza Italia e Fratelli d'Italia, stra vince con il 57,2%. Il centrosinistra si ferma, con Sergio Bolzonello, al 27%, mentre il grillino Alessandro Fraleoni Morgera deve accontentarsi del 11,7%. Un risultato quest'ultimo che getta un'ombra ...

