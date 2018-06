FRANCESCA ALOTTA Ti dirò è il suo inedito dedicato alla violenza sulle donne

FRANCESCA Alotta/ La sostituta di Donatella Milani : "Rimpiango l'esser arrivata tardi" (Ora o mai più) : Video, Francesca Alotta ripercorre a Ora o mai più le tappe che la portarono al successo assieme ad Aleandro Baldi nel Sanremo del lontano 1992 con Non amarmi.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:57:00 GMT)

Ora o Mai Più - FRANCESCA ALOTTA : "Il destino mi ha voluta qui - racconterò la mia storia contro la violenza sulle donne" : Francesca Alotta, diventata famosa nel 1992 per aver vinto il Festival di Sanremo nella sezione 'Novità', con "Non amarmi", in coppia con Aleandro Baldi, è entrata nel cast di Ora o Mai Più al posto di Donatella Milani, che ha dovuto abbandonare il programma per un problema familiare. Noi di TvBlog l'abbiamo intervistata per sentire quali sono le sue emozioni dopo il debutto, nella seconda puntata del programma. Non amarmi ...

Chi è FRANCESCA ALOTTA - da Sanremo a “Ora mai più”. In mezzo tanto dolore : Nata a Palermo l’1 gennaio 1968, Francesca Alotta è una cantante figlia d’arte: suo papà era Filippo Alotta, scoperto da Mike Bongiorno e protagonista della scena musicale italiana degli anni Sessanta. Agli inizi della sua carriera, Francesca Alotta è principalmente una corista. La popolarità arriva nel 1992, con la vittoria del Festival di Sanremo nella sezione “Novità”: il brano – ancora oggi indimenticato – ...

