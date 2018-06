Frana di Gallivaggio | Regione Lombardia | strada by-pass pronta a fine luglio

Frana Gallivaggio : strada aperta nel weekend : Buone notizie per chi vuole recarsi in Valle Spluga: nel fine settimana la statale 36 rimarrà aperta nelle ore diurne. Si allarga la finestra Il movimento franoso è al momento sotto controllo , perciò ...

Frana Gallivaggio : Fontana - ottima notizia riconoscimento stato emergenza : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - "Il riconoscimento dello stato di emergenza per la Frana del Gallivaggio, come atto del primo Consiglio dei ministri del nuovo governo, è un'ottima notizia per la Lombardia". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la decisione del Consiglio

Frana di Gallivaggio : sopralluogo di Arpa - ecco i VIDEO col drone : Proseguono in Valchiavenna le attività del Centro di monitoraggio geologico di Arpa Lombardia per una ridefinizione e una migliore osservazione dei punti rilevabili con il radar da terra. Questo in relazione al fatto che la Frana del 29 maggio ha naturalmente modificato la morfologia della parete. I dati disponibili relativi ai punti ancora rilevabili indicano che al momento i movimenti residuali sono estremamente contenuti. Si stanno, inoltre, ...

Frana Gallivaggio : Regione Lombardia rinnova richiesta stato di emergenza : Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rinnovato, con una lettera al capo dipartimento della Protezione civile nazionale la richiesta dello stato di emergenza per la Frana che ha colpito Gallivaggio, in provincia di Sondrio. "Regione Lombardia, Provi

Frana Gallivaggio : Marchesini (Coldiretti Sondrio) - serve soluzione rapida : Milano, 30 mag. (AdnKronos) - "Tra una quindicina di giorni si apre la stagione della transumanza e gli alpeggi diventano indispensabili. Bisogna fare in fretta". Questo l'appello lanciato da Silvia Marchesini, presidente di Coldiretti Sondrio, dopo la Frana che ieri ha interessato il territorio di

Frana Gallivaggio : Coldiretti - 60 alpeggi isolati e pecore a rischio : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – Almeno 60 alpeggi, di cui 18 con caseifici, per un totale di oltre tremila ettari di pascoli sono inaccessibili agli agricoltori e ai loro animali con greggi di pecore e capre rimasti isolati. E’ quanto emerge da un monitoraggio sugli effetti della Frana di Gallivaggio in Valtellina effettuato dalla Coldiretti che ha mobilitato i propri tecnici sul territorio per monitorare la situazione e trovare una ...

Frana Gallivaggio - Medesimo e Campodolcino ancora isolati : allarme cibo e medicine per 1.500 persone. Inaccessibili anche 60 alpeggi e 18 caseifici : 1/9 ...

Frana di Gallivaggio - Valchiavenna/ Video - in provincia di Sondrio ancora isolati 1.500 residenti : Frana di Gallivaggio, provincia di Sondrio: Video, si è distaccata parte della parete rocciosa. Nessuna persona è rimasta coinvolta: graziato il Santuario, "siamo stati investiti!"(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:10:00 GMT)

Frana Gallivaggio (SO) : il dipartimento della Protezione Civile segue l’evolversi della situazione : In relazione all’evento franoso che sta interessando il borgo di Gallivaggio, nel comune di San Giacomo Filippo (SO), il dipartimento della Protezione Civile sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e, in continuo contatto con la Regione Lombardia e la Prefettura di Sondrio, ha provveduto all’attivazione del Comando Operativo di vertice Interforze della Difesa per garantire la massima assistenza alla popolazione interessata. Il ...

Gallivaggio - Frana sul santuario. Isolati i paesi di Madesimo e Campodolcino : Prima il boato, poi, subito dopo, un'imponente frana . Le immagini del distacco di una consistente porzione della montagna che da giorni incombeva come una spada di Damocle sul sottostante santuario ...

Frana DI GALLIVAGGIO/ Video - si è staccata l'intera parete rocciosa : Santuario fortunatamente salvo : FRANA di GALLIVAGGIO, provincia di Sondrio: Video, si è distaccata parte della parete rocciosa. Nessuna persona è rimasta coinvolta dalla caduta dei materiali(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:24:00 GMT)

Frana di Gallivaggio. Santuario salvo È la fine di un incubo : Il momento del collasso è arrivato poco prima delle 17. Quasi cinquemila metri cubi di roccia che da mesi minacciavano la statale 36 sono Franati. Una nuvola di massi e polvere ha coperto la zona del ...