Frana causa rottura tubo di scarico | dopo 3 anni urge intervento risolutivo

abruzzo24ore.tv

: Come arrivare all'arena in bus/treno/macchina. Chi parte dall'aeroporto probabilmente dovrà prendere un taxi. N.B.… - DLovatoItaPromo : Come arrivare all'arena in bus/treno/macchina. Chi parte dall'aeroporto probabilmente dovrà prendere un taxi. N.B.… - teleunica : In data 20 Giugno 2018 dalle ore 18.00, la strada H29 del Bernina in territorio Svizzero, in località Morteratsch –… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Chieti -diinterrotto da unariversa da treliquidi non depurati nell’Alento Il WWF: «nte undel Comune» Il guastole intense piogge del 2016. La segnalazione dei cittadini L’Italia, è ben noto, è inadempiente rispetto alla normativa europea che ci imporrebbe di avere tutti i fiumi in uno stato di salute “buono” e comunque di agire costantemente, e a ogni livello, per migliorarne le condizioni. Questo anche per la tutela del mare che notoriamente riceve proprio dai fiumi la gran parte del proprio carico di inquinanti. Alla luce di questa situazione di carattere generale ci stupisce la segnalazione ricevuta da alcuni cittadini costretti a rivolgersi a una associazione ambientalistaavere inutilmente bussato alle porte degli enti pubblici competenti, dalle quali ha ottenuto qualche sopralluogo ma nessun. ...