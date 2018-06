optimaitalia

: Anche #JuliaRoberts debutta in tv come le sue colleghe Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Amy Adams: eccola nelle p… - laserialist : Anche #JuliaRoberts debutta in tv come le sue colleghe Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Amy Adams: eccola nelle p… - _diana87 : RT @OptiMagazine: Foto di #JuliaRoberts in #Homecoming, debutto in tv per la star nella miniserie Amazon - _diana87 : Foto di Julia Roberts in Homecoming, debutto in tv per la star nella miniserie Amazon -

(Di venerdì 29 giugno 2018)ha rilasciato le primediin. Per l'attrice si tratta del suo primo ruolo televisivo. Laè basata sull'omonimo podcast di Gimlet Media e adattata dal colosso di streaming dal creatore di Mr. Robot, Sam Esmail.Il progetto era stato annunciato lo scorso anno che aveva svelato anche l'ingaggio dell'attrice Premio Oscar.inricopre il ruolo di Heidi Bergman, un'assistente sociale che lavora presso laTransitional Support Center (una struttura governativa) e aiuta i soldati come Walter Cruz (interpretato da Stephan James) a ritornare a vivere come civile dopo anni passati sul terreno di guerra.Ladi genere thriller psicologico indaga sulla realtà della protagonista, affidandosi a due distinti archi temporali. Nel passato la vediamo lavorare come assistente sociale, nel presente la vediamo ...