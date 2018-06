Forza partiti stabile a 16 mesi dalle prossime federali

Nei rapporti di Forza tra i partiti ci sono delle novità interessanti : ... 'intrappolato' in una posizione , quella di partito di governo, per giunta alleato con un altro partito, ben più connotato ideologicamente, che non consente più quella mobilità politica a cui è ...

Nei rapporti di Forza tra i partiti ci sono delle novità interessanti : Le settimane appena trascorse sono state piuttosto dense di eventi politici, come non capitava da quei giorni incredibili in cui si passò dalla crisi istituzionale alla formazione del Governo Conte, passando per l’incarico “fantasma” a Carlo Cottarelli e alle richieste di impeachment per il Capo dello Stato. Non molto tempo, in effetti. L’Italia è così, un Paese dove siamo ormai abituati a continui ...