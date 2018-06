Fortnite vs PlayerUnkown' s Battlegrounds | la battaglia dei super ricchi - editoriale

eurogamer

(Di venerdì 29 giugno 2018) L'allievo sembra averato il maestro, ma quest'ultimo non ci sta affatto a restare in disparte.Accantonata la causa legale con cui PUBG Corp. aveva accusato Epic Games di aver rubato l'idea della modalità battle royale didal suo PlayerUnknown's, diatriba che si è dissolta in un nulla di fatto, i due giochi continuano a darsele di santa ragione sul terreno commerciale.Quattrocento milioni. Sono gli utenti che raccoglie PUBG, di cui 227 milioni attivi ogni mese. Numeri incredibili e che sovrastano completamente quelli del rivale,. Che però macina 100 milioni di dollari nei suoi primi 90 giorni di disponibilità su iOS e ancora deve arrivare su Android, la piattaforma mobile più grande al mondo. Per intenderci a Honor of Kings, uno dei suoi giochi di maggiore successo al mondo, è servito il doppio del tempo per arrivare allo stesso risultato. Ci è ...