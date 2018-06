Foodora presenta la carta dei diritti dei rider

blogo

(Di venerdì 29 giugno 2018) Poche settimane dopo l'incontro con Luigi Di Maio e a pochi giorni dal nuovo tavolo di discussione fissato dal ministro del Lavoro,ha preparato unadeidei lavoratori che punta a rispondere a quanto contenuto nella prima bozza del decreto dignità portato avanti da Di Maio.Ladei- già firmata anche da Foodracers, Moovenda e Prestofood - prevede contratti di collaborazione con coperture Inail e Inps per iche effettuano le consegne a domicilio, così come una assicurazione integrativa, compenso su base oraria con variabili a consegna, cancellazione degli algoritmi di reputazione e informazioni e dispositivi di sicurezza, ma anche agevolazioni per il mantenimento dei mezzi utilizzati dai fattorini - che restano quindi di proprietà e responsabilità degli stessi.La "dei valori" va a soddisfare quasi tutte le richieste fatte da Luigi ...