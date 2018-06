Fondazione o Circolo | sono Bray e Lagioia a comandare sempre

ilgiornale

(Di venerdì 29 giugno 2018) Se la cultura è la cartina di tornasole della politica, ciò che sta accadendo a Torino, città-capitale del più einaudiano azionismo intellettuale e sede del maggiore evento gramsciano del Paese, cioè il glorioso Salone del Libro, è la dimostrazione di come la rivoluzione - quando c'è di mezzo certa Sinistra - èla maggior garanzia perché le cose rimangano come. Tutto cambia, in modo che tutti (loro) restino sulla propria poltrona.I fatti. Mercoledì sera i componenti del Consiglio d'amministrazione del "dei Lettori" di Torino e il suo presidente Luca Beatrice (in anticipo di una decina di mesi rispetto alla scadenza del mandato) sidimessi. Perché? Perché dopo i pesanti guai giudiziari e finanziari con relativi scandali e polemiche, laper il Libro, cioè l'ente che fino a ieri gestiva l'organizzazione del Salone del Libro al Lingotto, è stata messa in ...