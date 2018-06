Follie di Grillo | sale in auto blu e vuole il sorteggio

ilgiornale

(Di venerdì 29 giugno 2018) Beppenon ce la fa più. È evidente e non possiamo nemmeno biasimarlo. Come vi sentireste voi a vedere centinaia di sciamannati che vanno in giro per il Parlamento fregiandosi del vostro nome? Peri grillini sono diventati figli ingombranti e dispotici: ormai ogni volta che Beppe parla, qualcuno, a partire da Di Maio, lo smentisce. Tra poco inizieranno a trattarlo come il nonno, vagamente rintronato, che durante le cene di Natale se ne esce con battute fuori luogo e idee bislacche. Ma nel frattempo lui si infila ovunque, straparla di tutto e ieri ha messo a segno due colpi da campione. Due colpi ai Cinque Stelle e alla sua presunta superiorità morale ovviamente. Il guru anticasta, a Roma per sorvegliare da vicino i grillini dispettosi, cosa ha pensato bene di fare? Di scroccare un passaggio inblu a Roberto Fico per raggiungere in via Arenula il Guardasigilli Alfonso ...