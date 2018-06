Fisco | Siri | Flat tax provvedimento di crescita economica

sportfair

: #Onestà #M5S '20 ott 2017-Caricato da M5sParlamento Riccardo Fraccaro (M5S): 'Il governo salva i corrotti del fisco… - Crissygiu : #Onestà #M5S '20 ott 2017-Caricato da M5sParlamento Riccardo Fraccaro (M5S): 'Il governo salva i corrotti del fisco… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Roma, 29 giu. (AdnKronos) – “Latax è undi spinta alla, non è undi redistribuzione sociale o welfare. Noi abbiamo bisogno di tornare a crescere per tornare anche a investire”. Ad affermarlo a Sky Tg24 Economia è il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Armandoparlando dellatax. Sui tempi di applicazione ditax e reddito di cittadinanza, “io sono alle Infrastrutture e ho imparato che chi ben comincia è a metà dell’opera, quindi credo che dovremmo cominciare e molto in fretta a fare quei provvedimenti economici che servono per ridare quel fiato importante al nostro Paese per far ritornare a crescere la nostra economia, il nostro Pil. Perché se no è evidente che tutti i buoni propositi non riusciremo a realizzarli”, conclude. L'articolotax ...