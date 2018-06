Fisco | Artigianfidi Padova | per ridurre evasione si introduca conflitto interessi

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 giugno 2018), 29 giu. (AdnKronos) – “Un suggerimento per il governo Conte: se vuole veramente avviare un percorso virtuoso nella lotta all’(che in provincia disi attesta intorno ai 2 miliardi di euro complessivi) veda di introdurre ildi”. Il suggerimento arriva da Fabio Di Stasio, direttore di, che prende spunto dalla Relazione annuale sull’fiscale e contributiva realizzata dalla Fondazione nazionale dei commercialisti per ritornare su un suo vecchio refrain: “Non ci sarà mai giustizia fiscale – ricorda – se non si farà in modo che chi paga per ottenere un bene o un servizio non abbia la possibilità di scaricarne il costo. Prevedere come avviene adesso di recuperare, ad esempio, il 19% delle spese mediche sostenute, è una possibilità, dispendiosa e fastidiosa, che per il ...