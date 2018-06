Fisco : Artigianfidi Padova - per ridurre evasione si introduca conflitto interessi : Padova, 29 giu. (AdnKronos) - "Un suggerimento per il governo Conte: se vuole veramente avviare un percorso virtuoso nella lotta all'evasione (che in provincia di Padova si attesta intorno ai 2 miliardi di euro complessivi) veda di introdurre il conflitto di interessi". Il suggerimento arriva da Fab

Fisco : Artigianfidi Padova - per ridurre evasione si introduca conflitto interessi : Padova, 29 giu. (AdnKronos) – “Un suggerimento per il governo Conte: se vuole veramente avviare un percorso virtuoso nella lotta all’evasione (che in provincia di Padova si attesta intorno ai 2 miliardi di euro complessivi) veda di introdurre il conflitto di interessi”. Il suggerimento arriva da Fabio Di Stasio, direttore di Artigianfidi Padova, che prende spunto dalla Relazione annuale sull’evasione fiscale e ...

Fisco : Artigianfidi Padova - per ridurre evasione si introduca conflitto interessi (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Ma Di Stasio si spinge oltre nel suo “consiglio” al nuovo governo: “Bene la “pace fiscale” – chiarisce – che possiamo anche chiamare col suo nome, ovvero “condono”. Poi, una volta sanato in qualche modo un pregresso che nessun governo potrà mai incamerare visto che o non ci sono i soldi (ed è il caso dei piccoli imprenditori fagocitati da una crisi ...

Fisco : Artigianfidi Padova - ok sentenza a 'no studi settore' per imprese in crisi : Padova, 22 mag. (AdnKronos) - "Una vittoria del buon senso al quale in tante occasioni ci siamo richiamati ma che adesso, finalmente, viene sancito nero su bianco da una sentenza della Corte di Cassazione". Dire Fabio Di Stasio, direttore di Artigianfidi Padova, sia soddisfatto è dir poco. "La Cassa