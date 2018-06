Fiorentina : i convocati per il ritiro di Moena : La Fiorentina ha ufficializzato la lista dei convocati per il ritiro di Moena . Portieri: Dragowski; difensori: Biraghi, Diks, Hancko, Laurini, Olivera, Pezzella, Vitor Hugo, Venuti; centrocampisti: Benassi, Cristoforo, Dabo, Saponara, Veretout, Eysseric; attaccanti: Chiesa, Graiciar, Simeone, Thereau, Vlahovjc. Dal settore giovanile saranno aggregati i portieri Brancolini e Ghidotti, il difensore Hristov, i centrocampisti Beloko e Meli, ...

