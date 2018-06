Fighting Ex Layer Recensione | Merita l’acquisto? Scopritelo con la nostre impressioni

gamerbrain

: Trailer di lancio per #FightingEXLayer, picchiaduro sviluppato da Arika disponibile da oggi sul PlayStation Store. - VGN_IT : Trailer di lancio per #FightingEXLayer, picchiaduro sviluppato da Arika disponibile da oggi sul PlayStation Store. -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Ieri ha fatto finalmente il suo debutto sul Playstation Store in esclusiva PS4, il nuovo picchiaduroEx. Dopo aver ottenuto i fondi necessari per lo sviluppo tramite Kickstarter, il gioco è pronto per essere acquistato in duplice versione dopo anni di sviluppo, ma ne vale davvero la pena?Ex: Un picchiaduro incompleto Premettiamo che AKIRA, il team di sviluppo che si cela dietro il progetto si occupa anche della distribuzione dello stesso. Nonostante ci troviamo di fronte il suo primo titolo, per oscure ragioni il team ha deciso di non contare sull’aiuto della stampa per pubblicizzare il gioco. Dopo aver acquistato il titolo al costo di 50 euro circa (gioco base + personaggio aggiuntivo), vogliamo condividere con voi le. Quello che ci troviamo di fronte è un picchiaduro spoglio, ...