Figc | Fabbricini | “Stiamo vicini al Milan”

Figc - Ulivieri : “Fabbricini potrebbe fa il presidente” : “So che a molti non piace quello che sto per dire, ma penso che il commissario straordinario Roberto Fabbricini abbia fatto in tre mesi più cose di quante la Federazione ne abbia da sola fatte in 20 anni. Se fosse per me gli farei fare il presidente in pianta stabile”. Lo ha detto a Firenze parlando con i cronisti a margine di un evento Legacoop il presidente dell’associazione Italiana allenatori Renzo Ulivieri. “Penso ...

Figc : Ulivieri - 'Fabbricini presidente' : ANSA, - FIRENZE, 26 GIU - "So che a molti non piace quello che sto per dire, ma penso che il commissario straordinario Roberto Fabbricini abbia fatto in tre mesi più cose di quante la Federazione ne ...

Figc : Ulivieri - "Fabbricini presidente" : ANSA, - FIRENZE, 26 GIU - "So che a molti non piace quello che sto per dire, ma penso che il commissario straordinario Roberto Fabbricini abbia fatto in tre mesi più cose di quante la Federazione ne ...

Fabbricini - assemblea Figc entro 90 gg : ... riferendosi agli interventi deln.1 Lnd e dell'ex presidente federale in cui avevano parlato diritorno al dialogo per riportare il mondo nel calcio allanormalità. Sui tempi dell'assemblea elettiva, ...

Fabbricini - assemblea Figc entro 90 gg : ... riferendosi agli interventi del n.1 Lnd e dell'ex presidente federale in cui avevano parlato di ritorno al dialogo per riportare il mondo nel calcio alla normalità. Sui tempi dell'assemblea elettiva,...

Figc - Fabbricini : “il candidato della Lega è opportuno” : “Non ho parlato con Malagò, ma credo che la Lega vorrà mettere sul tavolo qualche argomento in funzione federale. Non so se ci sarà una candidatura alternativa ad Abete ma forse per il bene del calcio sarebbe opportuno che ci fosse”. Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini. Sui tempi dell’assemblea federale aggiunge: “Penso che sia agosto – precisa a margine del Premio Calabrese a Soriano ...

Figc - Fabbricini : “il candidato della Lega è opportuno” : “Non ho parlato con Malagò, ma credo che la Lega vorrà mettere sul tavolo qualche argomento in funzione federale. Non so se ci sarà una candidatura alternativa ad Abete ma forse per il bene del calcio sarebbe opportuno che ci fosse”. Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini. Sui tempi dell’assemblea federale aggiunge: “Penso che sia agosto – precisa a margine del Premio Calabrese a Soriano ...

Figc - Fabbricini : 'Contrastare le elezioni? Non scherziamo' : Rispetto per tutto il mondo del calcio. La Serie A non è contenta? Chiedetelo a loro'. Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, a margine di evento a via Allegri, commenta l'...

Figc : Fabbricini 'Abete? Merita rispetto' : ANSA, - ROMA, 09 MAG - "Abete lo conosco personalmente ed è una persona che Merita il massimo rispetto, la sua candidatura è una valutazione delle componenti e la rispettiamo e vediamo come va". Lo ...

Fabbricini : 'Ambrosini e Pirlo in Figc? Cè disponibilità. Mancini e Abete...' : Intervenuto a Rai Sport prima di Juventus-Milan , il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini ha parlato di un possibile futuro in federazione di Ambrosini e Pirlo , che hanno incontrato il sub-...

Figc : Fabbricini 'Abete? Merita rispetto' : ANSA, - ROMA, 09 MAG - "Abete lo conosco personalmente ed è una persona che Merita il massimo rispetto, la sua candidatura è una valutazione delle componenti e la rispettiamo e vediamo come va". Lo ...

Figc : Fabbricini 'Abete? Merita rispetto' : ANSA, - ROMA, 09 MAG - "Abete lo conosco personalmente ed è una persona che Merita il massimo rispetto, la sua candidatura è una valutazione delle componenti e la rispettiamo e vediamo come va". Lo ...

Figc : incontro Gravina-Fabbricini : “Assemblea elettiva entro fine luglio? Un passaggio obbligato se ci sono i presupposti di compattezza su governance e programma”. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, al suo arrivo nella sede della Figc per l’incontro con il commissario Roberto Fabbricini. “Mettere insieme tutte le componenti ed essere tutti d’accordo su una piattaforma comune e un unico programma è un elemento di grande ...

Figc : questa mattina incontro Gravina-Fabbricini : “Assemblea elettiva entro fine luglio? Un passaggio obbligato se ci sono i presupposti di compattezza su governance e programma”. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, al suo arrivo nella sede della Figc per l’incontro con il commissario Roberto Fabbricini. “Mettere insieme tutte le componenti ed essere tutti d’accordo su una piattaforma comune e un unico programma è un elemento di grande ...