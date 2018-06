Ficarra e Picone a Blogo : "Porteremo il teatro antico su Rai 1 - ma non molliamo Striscia" : Portare una commedia teatrale di Aristofane su Rai 1 sarà la prossima ambiziosa sfida di Ficarra e Picone. Dal 12 al 15 luglio, presso lo spettacolare teatro Greco di Siracusa, i due attori porteranno in scena Le Rane, e stavolta ci saranno anche le telecamere della prima rete di Stato. Già, Rai 1 trasmetterà l'evento in autunno in prima sera: una bella occasione per far conoscere il teatro antico a un vasto pubblico.Nello spettacolo, ...

Palinsesti Rai 2018/2019 : la presentazione in diretta. Ficarra e Picone debuttano su Rai1 - Panariello e Salemme in giuria a Tale e Quale : Baglioni Il giorno è arrivato. Stamattina dagli studi di Via Mecenate a Milano, la Rai presenterà i Palinsesti 2018/2019. Il top management al completo, al cospetto di una platea di giornalisti e volti noti, rivelerà ufficialmente cosa riserveranno nei prossimi mesi le reti principali del gruppo e sarà pronto a rispondere alle varie domande. DavideMaggio.it seguirà la conferenza stampa in diretta minuto per minuto per aggiornarvi con tutte le ...

Da Ficarra e Picone a Pirandello - la stagione del Teatro Biondo ricca di appuntamenti da non perdere : PALERMO - Il vento dell'entusiasmo, soffia sulla nuova stagione del Teatro Biondo a Palermo. Le recenti annate con la direzione artistica di Roberto Alajmo, hanno dato vigore e contenuti, nonchè ...

Ficarra e Picone presentano "Fuoricinema Mediterraneo" : Palermo , askanews, - I due comici palermitani Ficarra e Picone hanno presentato, nella chiesetta di Sant'Antonio Abate, nel complesso monumentale di palazzo Steri di Palermo, la rassegna "Fuoricinema ...

Wind Music Awards 2018/ Diretta - scaletta prima puntata e ospiti : Laura Pausini - Ficarra e Picone : Wind Music Awards 2018: Diretta, ospiti, premi e scaletta dei premi Musicali in onda oggi, martedì 5 giugno su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:23:00 GMT)

Ficarra e Picone aprono la nuova stagione del Biondo : Questo Teatro, nel cuore pulsante di Palermo, racchiude una grande storia e sara' animato da spettacoli di assoluto livello. Per questa ragione, la Regione Siciliana ha sostenuto convintamente, dando ...

ANDIAMO A QUEL PAESE - SUL 20/ Info streaming del film diretto da Ficarra e Picone (oggi - 11 maggio 2018) : ANDIAMO a QUEL PAESE, il film in onda su Canale 20 oggi, venerdì 11 maggio 2018. Nel cast: Salvatore Ficarra e Valentono Picone che hanno diretto la regia, Fatima Trotta e Tiziana Lodato.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 19:09:00 GMT)

ANDIAMO A QUEL PAESE/ Su canale 20 il film con Ficarra e Picone (oggi - 11 maggio 2018) : ANDIAMO a QUEL PAESE, il film in onda su canale 20 oggi, venerdì 11 maggio 2018. Nel cast: Salvatore Ficarra e Valentono Picone che hanno diretto la regia, Fatima Trotta e Tiziana Lodato.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:35:00 GMT)

Andiamo a quel paese : Ficarra e Picone - film in tv 10 maggio 2018 : In alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset . Andiamo a quel paese, film stasera in tv: cast e curiosità Il film è il quarto in veste di ...

Stasera in tv 3 maggio : LA MATASSA - film su Canale 5 con Ficarra e Picone : Giovedì 3 maggio su Canale 5 va in onda il film del 2009 La MATASSA, diretto da Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra, Valentino Picone. Protagonisti gli stessi Ficarra e Picone con una bella e brava Anna Safroncik (che ricorderete, tra le altre produzioni a cui a preso parte, come interprete di Centovetrine e Le tre rose di Eva). Ecco la trama sinottica ufficiale del film commedia: Due cugini sono figli di fratelli che si odiano e per questo ...

LA MATASSA/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone (oggi - 3 maggio 2018) : La MATASSA, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 3 maggio 2018. Nel cast: Salvatore Ficarra, Valentino Picone e Domenico Centorame, alla regia Giambattista Avellino. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:35:00 GMT)

La Matassa : Ficarra e Picone nella loro terza fatica cinematografica : La Matassa: streaming e trailer del film Il film completo diretto da Giambattista Avellino sarà trasmesso stasera in TV alle ore 21.26 in prima serata su Canale 5 . In alternativa alla diretta ...