Festival dell' Arte

Ascanio Celestini tra gli ospiti dell'Ama Festival 2018 : È una manifestazione che nasce dalla volontà di aprire le porte della Comunità Terapeutica, offrendo momenti di incontro, dibattiti, spettacoli, concerti. Ama Festival promuove l'arte come strumento ...

Perugia - Festival della musica : Morgan tra i protagonisti : In alternanza con i loro spettacoli di strada, hanno suonato in molti prestigiosi eventi live come il Melodica festival di Berlino, un importante spettacolo internazionale. A settembre 2016 Alvaro ...

Festival del Gran Sasso - al via la quinta edizione della kermesse turistica estiva : L'Aquila - Dal 30 giugno al 2 settembre torna il Festival del Gran Sasso, il progetto condiviso dalle tante forze presenti sulla montagna più alta degli Appennini, ideato e realizzato dall’Associazione Culturale L’Idea di Cléves. È sostenuto per la prima volta anche dal DMC L’Aquila, Gran Sasso e Terre Vestine, soggetto che ugualmente basa la sua azione sulla sinergia tra gli operatori turistici; tra i due, quindi, vi è ...

Tutte le novità del programma dell’Home Festival 2018 - anche Ermal Meta in cartellone : biglietti in prevendita : Arrivano le prime novità sul programma dell'Home Festival 2018, con un nuovo concerto di Ermal Meta che darà l'avvio ufficiale alla manifestazione alla quale parteciperanno anche Le Vibrazioni, a poco più di un anno dalla reunion che ha permesso loro di tornare sul palco del Teatro Ariston con Così Sbagliato. Come da abitudine, il programma si prospetta ricchissimo. Numerosi gli show, con il ritorno del camping che da quest'anno si ...

Elio e le storie tese - ultimo concerto/ Al Collisioni Festival di Barolo prima dello scioglimento : Questa sera, venerdì 29 giugno, Elio e le storie tese si esibirà sul palco del Collisioni Festival di Barolo per un ultimi concerto con tanti ospiti.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:03:00 GMT)

Arezzo Celtic Festival - il mondo dei celti arriva nella Città della Chimera a fine luglio : La quinta edizione dell'Arezzo celtic Festival si svolgera' da venerdì 27 a domenica 29 luglio. Un salto nei secoli passati tra le suggestioni, le atmosfere e le tradizioni dei popoli celti. La manifestazione quest'anno si presenta con una veste del tutto nuova e gli organizzatori non nascondono il desiderio di allestire una rievocazione storica in grado di far arrivare nella cittadina toscana migliaia di visitatori, dalla stessa Toscana ma ...

Milano - Festival del Lavoro - due incontri dell'Ordine consulenti lavoro Varese : ...30% dell'Inps destinato alla formazione " spiega Vera Stigliano, presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Varese, relatrice in entrambi gli incontri " La scienza dimostra che investire sul ...

Flowers Festival - a Collegno la "nuova onda" della musica italiana : Da martedì 10 luglio, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To), inizia Flowers Festival, la rassegna estiva, organizzata e promossa dall’associazione culturale...

Festival dei due Mondi - si parte venerdì con 'Il Minotauro' e la danza della 'Lucinda Childs Dance Company' : Il programma di domenica Domenica invece avranno luogo l'inaugurazione dell'installazione 'Il mistero dell'origine - Miti trasfigurazioni scienza' della Fondazione Carla Fendi al teatro 'Caio Melisso'...

Ufficiale la finale del Wind Summer Festival a Milano per il tormentone dell’estate 2018 : La finale del Wind Summer Festival si terrà a settembre in Piazza Duomo a Milano. Questo è quanto riporta davidemaggio.it, che conferma le voci di una possibile finalissima dislocata dalla location canonica di Piazza del Popolo per il raggiungimento della metropoli lombarda. Confermato il cast di conduttori, con Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. I tre sono quindi pronti a fare le valigie per dare una nuova sistemazione alla ...

Sabato a Campli il primo Festival della Pizza in pala con baccalà : Campli Sabato 30giugno gusto, spettacoli e mercatini a Campli con il 1° Festival della Pizza in pala con baccalà, organizzato dall'associazione Campli Domani con il patrocinio del Comune Campli. L'iniziativa è stata presentata ...

CASTIGLIONCELLO al Festival Inequilibrio : INFANZIA FELICE Uno spettacolo frutto di una lunga indagine sul tema della 'pedagogia nera" : "Mi sono chiesta che tipo di educazione esista oggi, cosa stia succedendo ai bambini nelle scuole e nelle famiglie, bambini che sottolinea Antonella Questa dalla cronaca sono spesso protagonisti di ...

dal 27 luglio al 3 agosto - Festival "I Teatri della Cupa" a Campi - Novoli - Trepuzzi e Cerrate - Lecce - : Spettacoli, incontri, assemblee, laboratori, concerti, presentazioni: dal 27 luglio al 3 agosto a Campi Salentina, Novoli, Trepuzzi e nell'Abbazia di Santa Maria di Cerrate torna, per la sua quarta ...

Una sola data italiana per la regina dell'hip hop più autentico, LAURYN HILL, che ha fatto ballare migliaia di persone al festival Cittadella di Parma.