Treu al Festival del lavoro : “Da governo soluzioni condivise per giovani e anziani” : Milano, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Promuovere il lavoro dei giovani e non lasciare i meno giovani senza una prospettiva professionale futura. Un duplice obiettivo, questo, che può e deve essere perseguito dal governo, che deve però provare a cercare soluzioni condivise”. A dirlo, oggi, il presidente del Cnel, Tiziano Treu, intervenendo al dibattito ‘La flessibilità in uscita e l’accompagnamento alla ...

Al Festival del lavoro di Milano presentata carta dei valori del food delivery a tutela rider : Milano,29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Arriva la prima carta dei valori del food delivery per sottoscrivere l’impegno della aziende del settore a garantire le tutele ritenute fondamentali per i propri rider. A sottoscriverla foodora, foodracers, moovenda, prestofood. La carta è stata illustrata stamattina, durante il Festival del lavoro in corso a Milano da Gianluca Cocco, ad di foodora Italia (servizio on-demand di consegne a ...

Festival del lavoro : da Lazio a Puglia strategie per occupazione e politiche attive : Milano, 29 giu. (Labitalia) – Regioni italiane in campo per realizzare politiche per l’occupazione. Questo l’argomento affrontato oggi dal convegno ‘occupazione e politiche attive: le scelte strategiche’, a Milano, in occasione del Festival del lavoro, organizzato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e moderato dalla giornalista Simona D’Alessio.“Le politiche attuate -ha detto Sonia Palmeri, ...

Salvini al Festival del lavoro : “Bene Di Maio sul precariato ma non danneggiare imprese” : Milano, 29 giu. (Labitalia) – “Capisco la voglia del collega Di Maio di limitare il lavoro precario, ma faremo attenzione affinché in nome della lotta al precariato, che è sacrosanta, non si danneggino gli interessi dei lavoratori e delle imprese, costringendoli al nero”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Festival del lavoro a Milano. “I voucher sono stati ipocritamente cancellati per una ...

Festival del Gran Sasso - al via la quinta edizione della kermesse turistica estiva : L'Aquila - Dal 30 giugno al 2 settembre torna il Festival del Gran Sasso, il progetto condiviso dalle tante forze presenti sulla montagna più alta degli Appennini, ideato e realizzato dall’Associazione Culturale L’Idea di Cléves. È sostenuto per la prima volta anche dal DMC L’Aquila, Gran Sasso e Terre Vestine, soggetto che ugualmente basa la sua azione sulla sinergia tra gli operatori turistici; tra i due, quindi, vi è ...