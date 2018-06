Festival del Gran Sasso | al via la quinta edizione della kermesse turistica estiva

Proseguono gli appuntamenti del Festival 'Oxilia - teatro e musica per la terra d'Ossola' : Le due rappresentazioni realizzano l'ambizione del festival Oxilia di portare sul territorio della Val d'Ossola un cartellone di spettacoli professionali durante la stagione estiva, valorizzando i ...

Tutte le novità del programma dell’Home Festival 2018 - anche Ermal Meta in cartellone : biglietti in prevendita : Arrivano le prime novità sul programma dell'Home Festival 2018, con un nuovo concerto di Ermal Meta che darà l'avvio ufficiale alla manifestazione alla quale parteciperanno anche Le Vibrazioni, a poco più di un anno dalla reunion che ha permesso loro di tornare sul palco del Teatro Ariston con Così Sbagliato. Come da abitudine, il programma si prospetta ricchissimo. Numerosi gli show, con il ritorno del camping che da quest'anno si ...

BRINDISI. La nuova edizione del Festival a tema gipsy in Puglia a Torre Regina Giovanna : Oltre agli artisti che si esibiranno con dj set e live set ci saranno molte performance e spettacoli di ogni tipo, dai ballerini, ad attività circensi, a quelle teatrali, come già detto, passando ...

Elio e le storie tese - ultimo concerto/ Al Collisioni Festival di Barolo prima dello scioglimento : Questa sera, venerdì 29 giugno, Elio e le storie tese si esibirà sul palco del Collisioni Festival di Barolo per un ultimi concerto con tanti ospiti.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:03:00 GMT)

Sala al Festival del Lavoro : "Aprirsi a imprese straniere - con autarchia non c'è sviluppo" : "E' evidente - afferma - che l'economia è trainata da imprese, investimenti e studenti stranieri che vengono qui. L'Italia piace, ma deve semplificare". A Milano, sottolinea, "stanno arrivando tante ...

Festival del Sole - Riccione diventa palcoscenico di splendide esibizioni di ginnaste da tutto il mondo : ... musica e coreografia dando vita ad uno spettacolo unico in Italia: 165 gruppi di ginnastica generale, aerobica, acrobatica, ritmica e artistica si alterneranno in performance inedite, spettacoli di ...

Riccione : dal 1 luglio il "Festival del Sole" : ... musica e coreografia dando vita ad uno spettacolo unico in Italia: 165 gruppi di ginnastica generale, aerobica, acrobatica, ritmica e artistica si alterneranno in performance inedite, spettacoli di ...

Anna Karina domani alla 32ª edizione del Festival 'Il Cinema Ritrovato' di Bologna : "Il mio scopo " ha detto Vittorio De Sica " è di rintracciare il drammatico nelle situazioni quotidiane, il meraviglioso nella piccola cronaca, anzi nella piccolissima cronaca, considerata dai più ...

Creatività - i trend del Festival di Cannes su Reteconomy : Il primo dei due appuntamenti potrà essere seguito anche in live streaming e in qualsiasi momento della propria giornata su Economia in Diretta. Il secondo appuntamento, 'Campagne Sociali e Parità di ...

Arezzo Celtic Festival - il mondo dei celti arriva nella Città della Chimera a fine luglio : La quinta edizione dell'Arezzo celtic Festival si svolgera' da venerdì 27 a domenica 29 luglio. Un salto nei secoli passati tra le suggestioni, le atmosfere e le tradizioni dei popoli celti. La manifestazione quest'anno si presenta con una veste del tutto nuova e gli organizzatori non nascondono il desiderio di allestire una rievocazione storica in grado di far arrivare nella cittadina toscana migliaia di visitatori, dalla stessa Toscana ma ...

Milano - Festival del Lavoro - due incontri dell'Ordine consulenti lavoro Varese : ...30% dell'Inps destinato alla formazione " spiega Vera Stigliano, presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Varese, relatrice in entrambi gli incontri " La scienza dimostra che investire sul ...

Flowers Festival - a Collegno la "nuova onda" della musica italiana : Da martedì 10 luglio, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To), inizia Flowers Festival, la rassegna estiva, organizzata e promossa dall’associazione culturale...

Successo per il Gran Galà del "Festival del Teatro Amatoriale" al Totò nel nome di Olimpia Di Maio : Nato con l'intento di valorizzare un settore della nostra tradizione, il festival, ha fornito sempre spettacoli di qualità ed in passato ha messo in mostra potenzialità individuali interessanti anche ...

Salvini e Di Maio al Festival del lavoro di Milano : Ne dibatteranno rappresentanti del Governo, della politica, del sindacato, del giornalismo, dell'economia, accademici, esperti di diritto del lavoro, professionisti e cittadini. Un confronto a tutto ...