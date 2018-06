Festeggiamenti in onore di san Calogero | ecco l' elenco dei divieti a tutela della

ALCAMO : 16/21 GIUGNO 2018 - Festeggiamenti IN ONORE DI MARIA SS. DEI MIRACOLI CONCERTO DI MARIO INCUDINE - 19 GIUGNO ORE 22.00 PIAZZA CIULLO : È attore, compositore e regista degli spettacoli Il dolore pazzo dell'amore, I baci sono definitivi e Il diavolo di Sant'Antonio, di e con Pietrangelo Buttafuoco. Ha all'attivo tour in quattro ...

Al via a Modica i Festeggiamenti in onore di San Giorgio : festeggiamenti al via oggi, lunedì la festa liturgica e domenica prossima il clou delle celebrazioni in onore del Santo Patrono della città