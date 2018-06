Fca | Hyundai smentisce interesse | titolo in borsa ripiega da massimi | 16 | 84 euro | ma

Hyundai vuole comprare il Gruppo Fiat-Chrysler? Il titolo Fca schizza in borsa : L’autorevole Asia Times ha riportato la notizia del possibile lancio di un’OPA da parte di Hyundai nei confronti di FCA Secondo un articolo pubblicato dall’autorevole Asia Times, Hyundai avrebbe l’intenzione di acquisire il Gruppo FCA, prospettando il lancio di un’OPA (offerta pubblica di acquisto) per le azioni di Fiat-Chrysler. La notizia rimbalzata immediatamente su molti media del globo ha fatto subito schizza re il valore del Gruppo ...

Tre buoni motivi per dire sì al super-matrimonio tra Fca e Hyundai : Poca sovrapposizione geografica, marchi complementari e la possibilità per gli Agnelli di alleggerire la presenza nel settore auto

Per i media asiatici Fca nel mirino di Hyundai ma i coreani smentiscono : Secondo Asia Times l'offerta potrebbe essere lanciata in un periodo compreso tra quest'estate e l'assemblea di maggio 2019, ma il gruppo coreano per il momento nega l'interesse