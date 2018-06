Fausto Leali La sintonia con Francesca Alotta conquista giudici e pubblico Ora o mai

DOMENICO MODUGNO - UNA SERATA BELLA… NEL BLU DIPINTO DI BLU/ I riti scaramantici di Fausto Leali (Replica) : Una SERATA bella, nel blu DIPINTO di blu, DOMENICO MODUGNO verrà omaggiato nella prima SERATA di Rete4: ecco le anticipazioni e gli ospiti che canteranno le sue canzoni.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:26:00 GMT)

Francesca Alotta / "Il feeling con Fausto Leali è stato immediato - una sensazione strana" (Ora o mai più) : Francesca Alotta ha preso il posto di Donatella Milani a Ora o mai più, il nuovo show di Rai 1. Il suo maestro è quindi Fausto Leali: i due hanno subito mostrato una grande sintonia.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:20:00 GMT)

Fausto Leali / Il coach di Francesca Alotta ritorna con un nuovo duetto (Ora o mai più) : FAUSTO LEALI, coach di Francesca Alotta, torna ad essere protagonista di Ora o mai più, programma in onda tutti i venerdì sera su Raiuno. In arrivo un nuovo duetto?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:39:00 GMT)

Francesca Alotta/ Grande sintonia con Fausto Leali (Ora o mai più) : Francesca Alotta ha preso il posto di Donatella Milani a Ora o mai più, il nuovo show di Rai 1. Il suo maestro è quindi Fausto Leali: i due hanno subito mostrato una Grande sintonia.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:35:00 GMT)

Ora o mai più : il debutto di Francesca Alotta con Fausto Leali : Francesca Alotta esordisce stasera a Ora o mai più con Fausto Leali Debutterà questa sera, venerdì 15 giugno, Francesca Alotta nel cast di Ora o mai più, lo show condotto da Amadeus sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Dopo la prima puntata, andata in onda lo scorso venerdì 8 giugno, Donatella Milani ha dovuto abbandonare il programma per stare vicino alla mamma in gravi condizioni di salute. Ora o mai più ci ha raccontato 8 ...

Francesca Alotta/ Dal successo con Aleandro Baldi alla rivincita con Fausto Leali (Ora o mai più) : Francesca Alotta prende il posto di Donatella Milani a Ora o mai più. Il successo arrivò a Sanremo 1992 con "Non amarmi" in coppia con Aleandro Baldi.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:06:00 GMT)

Fausto Leali/ Si riparte da zero con Francesca Alotta (Ora o mai più) : Fausto Leali, il lavoro del coach riparte da zero con Francesca Alotta dopo l'eliminazione, nel talent show di Rai Uno, di Donatella Milani (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:13:00 GMT)

DONATELLA MILANI - SI RITIRA DA ORA E MAI PIÚ/ Il suo coach sarebbe stato Fausto Leali : DONATELLA MILANI, il ritorno direttamente dagli anni ottanta, dopo aver conquistato il cuore di fan e quello di Pupo cerca il rilancio in onda su Rai Uno. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:15:00 GMT)

Fausto Leali/ Come se la caverà in questa nuova avventura da coach? (Ora o mai più) : Fausto Leali, il cantante in giro tra i borghi con numerosi eventi e concerti si ferma per un periodo per questa splendida avventura da coach nel nuovo talent show Rai (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:16:00 GMT)

Fausto Leali : età - altezza - moglie e peso. Chi è il cantante italiano : Fausto Leali nasce a Nuvolento, una piccola cittadina in provincia di Brescia, il 29 ottobre del 1944. Non appena termina le scuole elementari comincia subito a lavorare, viste le necessità economiche della famiglia numerosa, ma anche degli anni del dopoguerra. Trova un posto come garzone in una salumeria e nel poco tempo libero coltiva la passione per la musica: non ha ancora 13 anni quando partecipa ai primi concorsi canori di provincia ...