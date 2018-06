Famiglie piu' povere | giu' potere d' acquisto e risparmi

In fuga dalle fiamme : si incendia tetto di una palazzina ad Arese - evacuate più di trenta Famiglie : Gli abitanti dell'edificio si sono riversati in strada nell'attesa dell'arrivo dei pompieri, che hanno impiegato diverse ore per riportare la situazione sotto controllo

Consumi - Istat : “Aumenta disuguaglianza tra le Famiglie più ricche e le più povere. Tra Nord e Sud divario di 800 euro” : La disuguaglianza nella distribuzione delle spese tra le famiglie italiane lo scorso anno è aumentata. Lo rileva l’Istat, sottolineando come la spesa del decimo dei nuclei di familiari che spende meno sia diminuita del 5% rispetto al 2016, mentre quella del decimo che spende di più aumentava del 4,3%. Il rapporto tra la spesa complessiva del 20% di famiglie che spende di più e quella del 20% di famiglie che spende meno è salito a 5,2 da 5 ...

Le Famiglie del Nord spendono 900 euro in più di quelle delle isole : Roma, 19 giu. , askanews, Nel 2017, la spesa media mensile familiare in valori correnti è stimata pari a 2.564 euro , +1,6% rispetto al 2016, +3,8% nei confronti del 2013, anno di minimo per la spesa ...

Le Famiglie del Nord-Ovest spendono 900 euro più di quelle delle isole : ...3 1,1 Affitti figurativi 23,3 22,9 Mobili, articoli e servizi per la casa 4,2 4,3 Servizi sanitari e spese per la salute 4,5 4,8 Trasporti 10,7 11,3 Comunicazioni 2,5 2,5 Ricreazione, spettacoli e ...

Fisco - stangata per Famiglie e imprese : 53 miliardi di euro a giugno. Imu/Tasi le più gravose : Una stangata che vale 53 miliardi di euro . Conto salato a giugno per gli italiani, che in attesa della 'flat tax' e della 'pace fiscale' dovranno tirare fuori questa cifra enorme e versarla nelle ...

Governo Conte - le Famiglie e la Flat tax : ecco chi guadagna di più : Il neoministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha spiegato di vedere con favore la semplificazione e la riduzione del carico fiscale alla base della riforma, ben sapendo però che nel passaggio dai «contratti di Governo» ai ...

Reddito di inclusione fino a 540 euro al mese - da giugno potranno richiederlo molte più Famiglie : Dal primo giugno 2018, si allargano le maglie del Reddito di inclusione: potranno infatti richiederlo anche le famiglie che non hanno all'interno del proprio nucleo "un minore, un disabile, una donna in stato di gravidanza o un disoccupato over 55". Il Rei, dunque, ora può essere richiesto da 200mila famiglie in più, per un totale di 2,5 milioni di potenziali beneficiari.Continua a leggere

Governo - Fontana : “Famiglie gay non esistono. Più figli - meno aborti”. Salvini : “Le sue idee non sono nel contratto di governo” : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la famiglia, che è “quella naturale”, mentre le famiglie arcobaleno “per la legge non esistono”. Questo in sintesi il pensiero del neoministro della Famiglia e disabilità Lorenzo Fontana, oggi intervistato a giornali unificati da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino. Un intervento multiplo teso da un lato a rassicurare, ...

Il neoministro della Famiglia Lorenzo Fontana : "Le Famiglie arcobaleno non esistono - più nascite e meno aborti" : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la Famiglia, che è "quella naturale", mentre le famiglie arcobaleno "per la legge non esistono". Così il neoministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana, oggi intervistato da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino.Il primo punto all'ordine del giorno è "la natalità. Voglio lavorare per invertire la curva della ...

Più mutui e surroghe. Così le Famiglie reagiscono all'incertezza politica : Se i nervi dei mercati restano ancora solidi, nonostante la politica economica italiana che si intravede all'ombra del governo giallo-verde, diverso sembra per quelli delle famiglie, più emotive e pronte a correre ai ripari davanti alle prospettive incerte che si aprono con lo spread oltre quota 200