Fallout 76 | un video ci mostra la devastante potenza dei missili nucleari

Come funziona C.A.M.P. in Fallout 76 : in video lo strumento per costruire insediamenti : C'è un'altra importante novità per il gameplay di Fallout 76. Gli sviluppatori hanno reso noto infatti che lo strumento portatile C.A.M.P. permetterà ai giocatori di costruire insediamenti ovunque. La novità è stata svelata attraverso un video ufficiale pubblicato da Bethesda con cui ha voluto mostrare il C.A.M.P., uno strumento portatile inserito all’interno di Fallout 76 che consentirà di costruire in qualsiasi luogo insediamenti e ...

Fallout 76 : un video introduce il C.A.M.P. - il sistema di costruzione e assemblaggio : Fallout 76, annunciato ufficialmente a ridosso dello scorso E3 2018, sarà un gioco che si discosterà dai classici della serie ma, stando a quanto riferito da Bethesda, non sarà "quello che tutti si aspettano".L'uscita del nuovo episodio è prevista per il mese di novembre su PC e console, manca quindi ancora un po' di tempo prima dell'arrivo di Fallout 76. Tuttavia, in attesa del suo arrivo, Bethesda continua a pubblicare video incentrati sulle ...

Il nuovo video di Fallout 76 ci introduce alle caratteristiche principali del multiplayer : Mentre nella giornata di ieri vi abbiamo riportato il trailer di benvenuto nella West Virginia di Fallout 76, ecco che l'atteso titolo torna a mostrarsi in un nuovo filmato.Come riporta Gematsu, Bethesda Softworks ha rilasciato un nuovo video di gameplay della durata di tre minuti intitolato "You Will Emerge! Introduction to multiplayer."In Fallout 76, creerete il vostro personaggio con il sistema S.P.E.C.I.A.L e vi avventurerete nel vostro ...

Fallout 76 UFFICIALMENTE ANNUNCIATO/ Video trailer : per alcuni insider forse un survival online : FALLOUT 76 UFFICIALMENTE ANNUNCIATO, Video trailer: il seguito di New Vegas, un’espansione o un nuovo gioco? E' fermento in rete dopo il filmato pubblicato dai ragazzi di Bethesda(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:04:00 GMT)