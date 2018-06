Fahrenheit 451 in esclusiva su Sky Cinema il nuovo adattamento HBO

Fahrenheit 451 - il nuovo film. Dio ci salvi dall’era dell’opinione! : In un’ambientazione alla Blade Runner, tra lanciafiamme e collegamenti web che finiscono in diretta sparati su grattacieli di vetro che fanno da grande schermo, Fahrenheit 451 diretto da Ramin Bahrani (e scritto a due mani insieme ad Amir Naderi) è il nuovo adattamento del libro di Ray Bradbury e si vedrà dal 29 giugno al cinema. A differenza del film che ne aveva già fatto Francois Truffaut, va detto, questo lavoro prodotto da HBO punta più ...

Fahrenheit 451 - Ingmar Bergman e Jane Fonda tra film e docu da Cannes a Sky Cinema : 'Fahrenheit 451' e i doc su Bergman e Jane Fonda saranno presentati in anteprima al prossimo Festival di Cannes e sono attesi nel corso dell'anno in esclusiva per l'Italia su Sky Cinema e Sky Arte. '...