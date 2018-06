Facebook e Twitter ripartono dalla trasparenza di pubblicità e Pagine

La Cina vuole aprire a Facebook - Twitter e YouTube per attrarre turisti : (Immagine: pixabay/CC) Per chi viaggia in Europa l’abbattimento dei costi del roaming – così come il tetto al costo di chiamate ed sms – è stata una buona notizia. Ora tocca alla Cina lasciare un varco nel suo Great Firewall per attrarre più turisti. La provincia meridionale dell’Hainan offrirà infatti agli stranieri accesso illimitato a Facebook, Twitter e YouTube. L’idea è quella di creare una “zona di raccolta” ...

"The Cleaners" di Hans Block e Moritz Riesewieck : un documentario racconta la vita degli "spazzini" di Facebook e Twitter : Due milioni e mezzo di iscritti su Facebook, 450mila tweet prodotti al minuto, 500 ore di video caricate su youtube ogni 60 secondi: ma chi decide veramente cosa vediamo sulle nostre bacheche? È davvero solo un algoritmo a selezionare le nostre impronte digitali sul contemporaneo? No. Alla periferia del mondo, a mezz'aria tra i grattacieli e gli slums di Manila, un esercito anonimo e silenzioso lavora, in subappalto, per conto di ...

Tsunami di commenti sui social - la crisi politica conquista Twitter e Facebook : Uno Tsunami di commenti, di emoticon, di esortazioni: a tornare sui libri di storia («come facevano i nostri nonni») a ripassarsi la Costituzione, a riprendersi la piazza e la democrazia. Post equamente divisi fra chi invoca l’impeachment per il Presidente e quelli che «guai a chi mi tocca Mattarella». Sui social, su Facebook ancor prima che sul pi...

“Nadia Toffa è morta”/ La fake news senza umanità (né grammatica) virale su Facebook e Twitter : "Nadia Toffa è morta". La fake news virale su Facebook e Twitter, ma il falso screenshot di Repubblica svela la verità, con un errore di grammatica. Il dramma del cancro usato per speculare(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 00:25:00 GMT)

Giuseppe Conte : ecco i profili ufficiali su Facebook - Twitter e Instagram del premier incaricato : Meno di 24 ore dopo aver ricevuto l’incarico da presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha debuttato in rete. Gli account ufficiali sono gestiti dallo staff, che per il momento è quello del Movimento 5 stelle. I profili ufficiali sono: Twitter (@GiuseppeConteIT), Instagram (GiuseppeConte_ufficiale), Facebook (GiuseppeConte64). Tutti i nuovi canali sono stati validati e verificati (hanno ricevuto la spunta blu). Nonostante fosse stato ...

Il premier incaricato Giuseppe Conte sbarca su Instagram e Facebook. Su Twitter spopola l'account fake : Su Instagram, dal 23 maggio, ha fatto capolino l'account ufficiale del premier incaricato Giuseppe Conte(GiuseppeConte_ufficiale), con tanto di 'spunta blu'. Questo contrassegno, infatti, assicura che non si tratta di un falso. Per il momento, appaiono una manciata di foto del professore nei suoi primi appuntamenti ufficiali: il primo post lo ritrae mentre parla al Quirinale, il secondo mentre stringe la mano al presidente della Camera Roberto ...

Elezioni - come si vincono con i bot su Facebook e Twitter : I bot si stanno impadronendo dei social network: secondo una ricerca condotta dal Pew Research Center, sarebbe Twitter il più colpito con una media di 2 tweet su 3 gestiti direttamente dai software. Analizzando 2300 siti per un mese e mezzo, l’istituto di analisi ha scoperto che su 1,2 milioni di tweet con un link ai più importanti siti di informazione, il 66% erano condivisi dai bot, che finivano poi per rilanciarsi tra di loro, spargendo ...

Prontissima Iliad Italia : account Facebook e Twitter ufficiali attivi e primo spot : Una giornata cruciale per l'uscita Iliad Italia quella di oggi 9 maggio: da qualche minuto sono online i profili ufficiali social del nuovo quarto operatore mobile Italiano. Si tratta degli account Facebook, Twitter e Instagram che veicoleranno le comunicazioni del prossimo e (a questo punto) imminente lancio. Per seguire quest'ultima parte di viaggio che ci porterà alla presentazioen ufficiale di Iliad Italia, consigliamo di tenere sotto ...

Maki è un client multisocial leggero e fluido per Facebook - Twitter e Instagram : Maki è un'applicazione client che permette di gestire Facebook, Twitter e Instagram in un'unico ambiente e in modo più fluido risparmiando sul consumo della batteria e consente di accedere alle notifiche e ai messaggi in qualsiasi app tramite la QuickBar, scegliere tra 11 temi con due stili notturni, salvare le pagine preferite nei segnalibri e proteggere l'acceso con codice o impronta digitale. L'articolo Maki è un client multisocial leggero e ...

Facebook vs Twitter : scontro tra intelligenza artificiale e contenuti esclusivi : The Walt Disney Company , nel 2019, lancerà il suo servizio streaming e, per ottenere la maggior visibilità possibile, ha stretto un accordo con Twitter , in base al quale il microblog del canarino ...

Il dipartimento della Protezione civile su Facebook e Twitter : Da oggi il dipartimento della Protezione civile è attivo sui social con un profilo Twitter e una pagina Facebook. Si tratta di due nuovi canali nati per informare e sensibilizzare i cittadini ai temi di Protezione civile, creando nuovi spazi di condivisione e di approfondimento. “Sempre più spesso la comunicazione di Protezione civile rappresenta un nodo fondamentale della nostra attività, sul piano dell’allertamento, della pianificazione o ...