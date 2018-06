Faccia da bravo ragazzo e pugno duro coi migranti Sebastian Kurz | il nuovo presidente Ue

vanityfair

(Di venerdì 29 giugno 2018) Il primo luglio il timone della presidenza di turno dell’Unione Europea passerà da Sofia a Vienna. Si tratta di una turnazione semestrale che normalmente non gode di grande attenzione. Quella austriaca potrebbe però segnare una svolta. Primo, perché mai in passato si era venuta a creare una situazione così tesa tra gli stati membri sulla questione. Il fragile accordo raggiunto nella notte al vertice Ue sul tema non sembra poter durare a lungo, anche perché non rimette in discussione il trattato di Dublino e dunque il peso degli sbarchi sui paesi di primo ingresso come Italia, Grecia e Spagna. Secondo, perché al timone ci sarà un falco. Cioè il 31enne cancelliere austriaco, il quale, nonostante la suada, si è da tempo distinto per una politica particolarmente intransigente nei confronti dei. IL FALCO DELLA MIGRAZIONE La sua posizione ...