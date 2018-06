Fabio Fulco e la storia con Eliana Sbaragli | ‘Sono rinato’

Fabio Fulco presenta la nuova fidanzata Elena Sbaragli. Cristina Chiabotto addio : NAPOLI ? Dopo la fine della sua lunga relazione durata 12 anni con Cristina Chiabotto, ora in coppia col manager Marco Roscio, Fabio Fulco, dopo essere stato avvistato con diverse ragazze, ha...

Fabio Fulco - eccola con la nuova fidanzata Elena Sbaragli : «Ognuno ha i propri tempi per elaborare la fine di un amore» : NAPOLI ? Dopo la fine della sua lunga relazione durata 12 anni con Cristiana Chiabotto, ora in coppia col manager Marco Roscio, Fabio Fulco, dopo essere stato avvistato con diverse ragazze, ha...

Fabio Fulco a Napoli con la nuova fidanzata : ‘Finalmente una storia vera’ : “Sto finalmente vivendo una storia vera”: non la tocca piano, Fabio Fulco. L’attore napoletano è stato pizzicato dalla rivista Oggi mentre mostrava Napoli alla sua nuova fiamma e, alla fine, ha deciso di commentare brevemente le foto che lo ritraggono mentre accompagna la donna in giro per la città partenopea con tanto di bacio hollywoodiano: foto che non mentono e che parlano di una grande intesa tra i due. Aveva ragione lui, ...

Cristina Chiabotto pugnalata dal suo ex : Fabio Fulco - la provocazione sulla nuova fidanzata : L'attore Fabio Fulco ha una nuova fidanzata. È una bellissima ragazza di Roma e imprenditrice nel settore della ristorazione. 'Lo ammetto, sono rinato. Sto finalmente vivendo una storia vera', afferma ...

Fabio Fulco - nuovo amore dopo Cristina Chiabotto : "Sono rinato". Chi è la fortunata : Fabio Fulco torna a sorridere. dopo la fine della storia d'amore con Cristina Chiabotto, l'attore partenopeo è...

Fabio Fulco - dopo Cristina Chiabotto la nuova fidanzata/ “Sono rinato… finalmente vivo una storia vera!” : Fabio Fulco, dopo la lunga storia con Cristina Chiabotto presenta la nuova fidanzata: “Sono rinato… finalmente vivo una storia vera!”, ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:46:00 GMT)

Un posto al sole : Fabio Fulco new entry : Superate il traguardo delle 5000 puntate, Un posto al sole apre le braccia a Fabio Fulco. L'attore, già nel cast di soap del calibro di Vivere e Centovetrine, è entrato a far parte del cast della fiction di Rai 3 in pianta stabile dal 28 maggio. Il suo ruolo nella trama? Quello di Valerio Viscardi, fratello dell'imprenditrice Veronica (interpretata da Caterina Vertova): è un uomo affascinante, arrivista e privo di scrupoli. Ama l'alcol, ...

Fabio Fulco innamorato : “Finalmente una storia vera” : Fabio Fulco sorpreso insieme alla nuova fidanzata Qualche mese fa il popolare attore Fabio Fulco e la showgirl Cristina Chiabotto si sono lasciati. Difatti i due, dopo anni e anni di amore, si sono accorti di non avere altri obiettivi nella vita. Per tale ragione sono stati costretti a dirsi addio. Una rottura sicuramente non proprio amichevole. Tuttavia ormai pare che Fabio Fulco abbia definitivamente voltato pagina. Infatti il settimanale Oggi ...

“Cristina? Beh…”. Fabio Fulco - frecciata alla ex Chiabotto. Stavolta l’attore l’ha combinata grossa - una dichiarazione a dir poco “pesante” : Quando una storia d’amore finisce, e se finisce malalemente, i lasciti sono sempre abbastanza lunghi e rognosi. La storia tra l’attore Fabio Fulco e la ex Miss Italia Cristina Chiabotto sembra proprio uno di questi casi: i due continuano a mandarsi frecciatine che non passano inosservate. L’attore ora ha una nuova fidanzata. A rivelarlo è Oggi che mostra delle immagini esclusive della nuova coppia. Fabio Fulco, al settimanale, ...

Dopo l'addio alla Chiabotto - Fabio Fulco torna a sorridere : 'Lo ammetto, sono rinato, sto finalmente vivendo una storia vera', inizia così la lunga intervista di Fabio Fulco al settimanale Oggi . Dopo la fine della storia d'amore con Cristina Chiabotto , Fabio ...

Fabio Fulco - la nuova fidanzata dopo Cristina Chiabotto : Lunghi capelli castani e un sorriso sulle labbra. Il settimanale Oggi rivela la nuova compagna di Fabio Fulco. dopo la fine della storia d'amore, durata 12 anni, con Cristina Chiabotto, l'attore sembra essere di nuovo innamorato. Fulco è stato fotografato a Napoli mentre cammina abbracciato con una spendida ragazza, un'imprenditrice romana che lavora nel settore della ristorazione. L'attore, impegnato nelle riprese di Un posto al ...

Fabio Fulco parla della nuova fidanzata : frecciatina alla Chiabotto : Fabio Fulco: una nuova fidanzata dopo Cristina Chiabotto L’attore Fabio Fulco ha una nuova fidanzata. A rivelarlo è Oggi che mostra delle immagini esclusive della nuova coppia. Fabio Fulco, al settimanale, racconta la storia con la sua nuova fidanzata. Chi è lei? Una bellissima ragazza di Roma e imprenditrice nel settore della ristorazione. “Lo ammetto, […] L'articolo Fabio Fulco parla della nuova fidanzata: frecciatina alla ...

Un posto al sole - Fabio Fulco entra nel cast : Nuovo capitolo lavorativo per Fabio Fulco. Dopo aver fatto parlare di sé a causa della fine della sua lunga love-story con Cristina Chiabotto, l’attore napoletano è pronto a entrare in pianta stabile nel cast di Un posto al sole. Terza soap nella carriera del 47enne partenopeo dunque dopo le sue partecipazioni a Vivere e Incantesimo. Un posto al sole compie 20 anni: come sono cambiati i protagonisti ...

Fabio Fulco ha ritrovato l’amore. Addio Cristina Chiabotto : Fabio Fulco volta pagina e dopo l’Addio a Cristina Chiabotto, ritrova l’amore fra le braccia e Eliana Sbaragli. La modella ha rubato il cuore dell’attore, ma soprattutto gli ha regalato nuovamente il sorriso dopo la traumatica fine della relazione con l’ex Miss Italia. “Lo ammetto, sono rinato – ha svelato al settimanale Oggi, raccontando il nuovo amore -. Sto finalmente vivendo una storia vera”. La ...