F1 – Venerdì super al Red Bull Ring per Hamilton | ma Lewis non è appagato | “ho sfidato i

Superbike - il Mondiale fa tappa a Brno : Melandri e Davies non brillano nel Venerdì di prove libere : Marco Melandri e Chaz Davies chiudono rispettivamente in terza e sesta posizione, con distacchi contenuti sia dal punto di vista del giro singolo che soprattutto del passo gara Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato oggi in pista a Brno, teatro del settimo round del Campionato Mondiale Superbike, per il consueto venerdì di prove libere. Marco Melandri e Chaz Davies, che circa un mese fa avevano effettuato dei test proprio sul tracciato ...