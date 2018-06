F1 – Terminate le FP1 in Austria | la Mercedes fa la voce grossa | Vettel si insinua tra le

MotoGp – Terminate le Fp1 ad Assen : domina Marquez - ma le Yamaha impressionano [TEMPI] : Marquez davanti a tutti nelle Fp1 del Gp d’Olanda, ma le Yamaha iniziano col piede giusto il weekend di Assen I campioni della MotoGp sono tornati in pista, ad Assen, per la prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. I piloti delle due ruote tornano protagonisti in un weekend di fuoco per gli appassionati dei motori, che potranno seguire non solo la MotoGp, ma anche la F1, in Austria. In attesa di vedere sfrecciare le ...

F1 – Terminate le Fp1 del Gp di Francia : Hamilton al comando - a fuoco l’Alfa Romeo di Ericsson [TEMPI] : Lewis Hamilton al comando nella prima sessione di prove libere del Gp di Francia, brutto incidente per Ericsson sul finale Dopo 10 anni di assenza, la F1 torna finalmente in Francia e lo fa sul circuito Paul Ricard. Dopo le chiacchierate di ieri con la stampa, i piloti sono finalmente scesi in pista iniziare a fare sul serio, con la prima sessione di prove libere del Gp di Francia. Terminate con qualche minuto d’anticipo, a causa ...

MotoGp – Terminate le FP1 a Barcellona : Valentino Rossi è una furia - le Ducati lo braccano [FOTO] : Termina la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, il più veloce è Valentino Rossi, seguito dalle Ducati di Dovizioso e Lorenzo Comincia benissimo il fine settimana di Barcellona per Valentino Rossi, il Dottore chiude al comando la prima sessione di prove libere sul circuito del Montmelò fermando il crono sull’1:39.456. Una prestazione che fa sorridere l’intero team Yamaha, visto anche il gap di tre decimi rifilato ...

F1 – Terminate le FP1 a Montreal : Verstappen dà una testata a tutti - le Ferrari non brillano [FOTO] : Miglior tempo di Max Verstappen nella prima sessione di prove libere del Gp del Canada, dietro di lui Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo La Red Bull resta sulla cresta dell’onda, il team di Milton Keynes comincia benissimo anche il week-end di Montreal, chiudendo in testa la prima sessione di prove libere del Gp del Canada. AFP PHOTO / Lapresse E’ Max Verstappen il pilota più veloce in pista, abile a trasferire sul tracciato la rabbia ...

MotoGp – Terminate le Fp1 al Mugello : sventola il tricolore - Iannone beffa Pirro nel finale [TEMPI] : Andrea Iannone davanti a tutti nelle Fp1 del Gp d’Italia: splendida tripletta italiana al Mugello Finalmente lo spettacolo del Mugello è iniziato. I piloti della MotoGp sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia. Tra cadute e piacevoli sorprese, al comando della classifica dei tempi c’è una tripletta tutta italiana. Andrea Iannone ha beffato sul finale un eccellente Michele Pirro, secondo, davanti ...

F1 – Terminate le FP1 a Montecarlo : Red Bull subito al top con Ricciardo - le Ferrari inseguono [FOTO] : Le Red Bull dimostrano di gradire il circuito di Montecarlo, Ricciardo e Verstappen davanti a tutti nelle FP1. Hamilton davanti alle Ferrari Comincia sotto il segno delle Red Bull il lungo week-end di Montecarlo, le due monoposto del team di Milton Keynes dominano la prima sessione di prove libere con Daniel Ricciardo davanti a Max Verstappen. Il pilota australiano ferma il crono sull’1:12.126, precedendo il compagno di squadra di poco più ...