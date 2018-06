F1 streaming | GP Austria 2018 | a che ora comincia? Programma | orari e tv

oasport

(Di venerdì 29 giugno 2018) Al Red Bull Ring è tutto pronto per la nona gara del Mondiale di F1, il Gran Premio d’. Si annuncia un ennesimo duello tra Ferrari e Mercedes, con queste ultime che da quando si è tornati a correre sul tracciato della Stiria, hanno fatto quattro su quattro. Per Sebastian Vettel, invece, è in arrivo una prova d’appello dopo lo sfortunato Gran Premio di Francia di Le Castellet. Come ogni occasione del Mondiale, la copertura dell’evento sarà di Sky, sia sul canale SkySportF1 (canale 207) sia su SkySport1 (canale 201). Una replica delle qualifiche sarà disponibile anche su TV8, canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre. OASport, come consuetudine, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdervi nemmeno un secondo dell’avvincente duello Hamilton-Vettel. Di seguito ilcompleto della giornata, con tutti glie ...