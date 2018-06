F1 | Risultato e classifica prove libere 1 – GP Austria 2018 | Lewis Hamilton davanti a

Griglia di partenza F1 - GP Francia 2018 : Risultato e classifica delle qualifiche : Le qualifiche del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale 2018 hanno regalato grandi emozioni e lo spettacolo non è mai mancato a Le Castellet. GP Francia 2018: Griglia DI partenza E RISULTATI qualifiche 11. Ocon 12. Hulkenberg 13. Perez 14. Gasly 15. Ericsson 16. Alonso 17. Vandoorne 18. Sirotkin 19. Stroll 20. Hartley FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

F1 - Risultato prove libere 2 GP Francia 2018 : la classifica dei tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel a un secondo! : Lewis Hamilton si conferma il più veloce in assoluto al Paul Ricard di Le Castellet. Il britannico della Mercedes, dopo aver siglato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Francia 2018, si è replicato nella seconda sessione e ha ulteriormente dimostrato di essere l’uomo da battere sul circuito transalpino. Il Campione del Mondo ha stampato un perentorio 1:32.539, sette decimi meglio delle due Red Bull guidate da Dani Ricciardo e ...

F1 - GP Francia 2018 : Risultato e classifica prove libere 1. Comanda Lewis Hamilton ma la Red Bull impressiona. Sebastian Vettel è quinto : Si è aperta all’insegna della Mercedes la prima giornata di prove libere sul circuito del Paul Ricard, che segna ufficialmente il ritorno del GP di Francia nel calendario della F1. Lewis Hamilton è stato il più veloce della prima sessione con un tempo di 1’32″231, precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas, distante poco più di un decimo. Un risultato che la dice lunga sulla voglia del pilota britannico di riprendersi la ...

F1 - Risultato prove libere 1 GP Francia : la classifica dei tempi. Hamilton al comando - Vettel quinto a un secondo! : Lewis Hamilton ha timbrato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. La classe regina è tornata al circuito Paul Ricard di Le Castellet dopo 28 anni di assenza, il Campione del Mondo ha subito fatto la differenza e ha fatto capire che la Mercedes ha una marcia in più rispetto alla concorrenza su questo tracciato. Il britannico si è spinto fino a 1:32.231, un decimo meglio del compagno di ...

MotoGp Montmelò - la classifica - Jorge Lorenzo adesso fa paura : massimo Risultato per Valentino Rossi : MotoGp Montmelò – Si è concluso il gran premio di Montmelò, gara che ha regalato importanti indicazioni per il proseguo del campionato. In particolar modo ancora dominio di Jorge Lorenzo che finalmente è diventato sempre più competitivo, adesso la Ducati fa veramente paura, delusione invece per Dovizioso, caduto nella prima parte della gara. Al secondo posto Marc Marquez che continua a guidare la classifica piloti, terzo Valentino ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Catalogna 2018 : Risultato e classifica della gara. Jorge Lorenzo in trionfo - Valentino Rossi terzo - cade Dovizioso : Jorge Lorenzo ha vinto il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati si è imposto sul circuito del Montmelò a Barcellona: scattato dalla pole position, il 31enne è riuscito a fare subito la differenza staccando immediatamente Marc Marquez che si è accontentato della seconda posizione in ottica classifica generale. A completare il podio uno stoico Valentino Rossi che ha limitato le difficoltà della sua ...

Moto2 - GP Catalogna 2018 : Risultato e classifica qualifiche. Sorpresa Fabio Quartararo in pole position. Francesco Bagnaia quarto : Sarà Fabio Quartararo a partire dalla prima posizione nel GP di Catalogna di Moto2. Il francese ha sorpreso tutti prendendosi la sua prima pole position della carriera in questa categoria. Il pilota del team Speed Up è stato il più veloce quest’oggi al Montmeló: il suo 1’43″474, arrivato al termine di una serie di giri veloci, si è rivelato insuperabile per gli altri. Alle sue spalle i favoriti per la gara, a cominciare da Alex ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Catalogna 2018 : Risultato e classifica delle qualifiche. Pole position di Lorenzo - 3° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo si è aggiudicato la Pole position nel GP di Catalogna della MotoGP. Il pilota della Ducati scatterà dalla prima fila insieme a Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Valentino Rossi partirà invece dalla settima posizione. GP Catalogna 2018: Griglia DI partenza E classifica QUALIFICHE 1 99 Jorge Lorenzo SPA Ducati Team Ducati 342.8 1’38.680 2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.7 1’38.746 0.066 / 0.066 3 4 ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Catalogna 2018 : Risultato e classifica delle qualifiche : GP Catalogna 2018: Griglia DI partenza E classifica qualifiche 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Miller 14. Syahrin 15. Rins 16. A. Espargaro 17. Smith 18. Morbidelli 19. P. Espargaro 20. Redding 21. Abraham 22. Bautista 23. Kallio 24. Luthi 25. Guintoli 26. Simeon CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE alessandro.tarallo@osport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...

Moto2 - GP Catalogna 2018 : Risultato e classifica prove libere 3. Francesco Bagnaia detta il passo - Marquez e Schrotter in scia : È ancora Francesco Bagnaia il più veloce nel GP di Catalogna di Moto2. L’italiano, dopo aver chiuso la prima giornata col miglior tempo, si è ripetuto all’inizio del sabato, nell’ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche (15.05). Il suo 1’43″560 è stato irraggiungibile per gli altri e rende Pecco il favorito in vista della lotta per la pole. Ma anche in ottica gara il pilota dello Sky Racing Team VR46 ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : prove libere 2 - Risultato e classifica. Jorge Lorenzo in testa - ottimo Dovizioso. Valentino Rossi e Marquez attardati : Jorge Lorenzo ha dominato le prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha ormai trovato il feeling giusto con la Ducati e, dopo il trionfo del Mugello, ha ricominciato a martellare come ai bei tempi. L’ex Campione del Mondo ha piazzato un notevole 1:38.930 e ha messo in mostra un passo gara molto interessante, due-tre decimi più veloce di tutta la concorrenza. Lorenzo sembra essersi sbloccato e ...

F1 - ordine d’arrivo GP Canada 2018 : Risultato e classifica della gara : A Montreal è andato in scena uno spettacolare GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve non è mai mancato il divertimento, la gara è stata estremamente avvincente e appassionante: un grandioso Sebastian Vettel ha fatto sognare tutti i tifosi della Ferrari, Lewis Hamilton è andato in difficoltà, Kimi Raikkonen ha faticato a brillare. Di seguito il risultato, la classifica e l’ordine di ...

Griglia di partenza F1 - GP Canada 2018 : Risultato e classifica qualifiche : Griglia DI partenza GP Canada 2018 – MONDIALE FORMULA UNO in aggiornamento Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 03 D. Ricciardo (H) Red Bull 1’11″434 12 2 33 M. Verstappen (H) Red Bull +00″038 1’11″472 9 3 77 V. Bottas (H) Mercedes +00″080 1’11″514 14 4 05 S. Vettel (H) Ferrari +00″090 1’11″524 12 5 07 K. Raikkonen ...

MotoGP - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : Risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...