F1 | Raikkonen contento a metà | “non è stato un disastro | ma nemmeno una giornata perfetta”

sportfair

: #AustrianGP | Le dichiarazioni di #Vettel e #Raikkonen dopo le #FP2 - sportface2016 : #AustrianGP | Le dichiarazioni di #Vettel e #Raikkonen dopo le #FP2 - OA_Sport : #F1 Kimi Raikkonen finalmente contento: 'Buona gara, avevamo velocità: ottimo podio. Divertito coi sorpassi' - zazoomblog : F1 – Hamilton entusiasta Verstappen contento e Raikkonen felice della rimonta: le impressioni a caldo dei piloti do… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Il pilota della Ferrari ha commentato la primadi libere andate in scena sul circuito di Spielberg, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo La seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria regala quasi gli stessi risultati delle prima, con i due piloti della Mercedes che dettano il ritmo chiudendo davanti a tutti. Lewis Hamilton è il più veloce in pista come accaduto al mattino, il britannico firma un 1:04.579 con gomma gialla che impressiona non poco in vista della Qualifica, dove sarà senza dubbio l’uomo da battere. Photo4 / LaPresse In casa Ferrari sorride solo Vettel con il terzo posto ottenuto al termine delle FP3, mentremastica amaro dopo il sesto posto del pomeriggio: “è difficile dire quali sono le mie aspettative, oggi è solo venerdì e abbiamo cercato di adattarci alla pista. Non è stata unaperfetta maun ...