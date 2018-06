F1 | GP Austria 2018 | prove libere 1 Lewis Hamilton fulmine davanti a Bottas e

F1 - Risultato e classifica prove libere 1 – GP Austria 2018 : Lewis Hamilton davanti a tutti - Sebastian Vettel risponde : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes si è scatenato a Zeltweg e ha timbrato un rilevante 1:04.839, unico a scendere sotto i 65 secondi insieme al compagno di squadra Valtteri Bottas attardato di un decimo. Il Campione del Mondo sembra essere decisamente superiore alla concorrenza ma Sebastian Vettel ha cercato di rispondere sia sul giro ...

F1 - GP Austria 2018 : qualifiche (sabato 30 giugno). Programma - orari e tv : E’ tempo di qualifiche, a Spielberg (Austria), in casa della Red Bull, per il nono appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di proprietà di Dietrich Mateschitz Ferrari, Mercedes e le vetture di Milton Keynes riprenderanno la loro sfida su uno dei circuiti maggiormente caratteristici del calendario. Un tracciato “Stop&Go” quello Austriaco fatto di accelerazioni e frenate, dove la trazione e la potenza ...

Come vedere il GP d'Austria 2018 di Formula 1 in diretta streaming : Se siamo abbonati a Sky Sport F1 HD ma abbiamo programmato una gita al mare per la domenica di gara non dobbiamo preoccuparci. Anche senza il divano e la TV di casa potremo seguire il GP 2018 di F1 ...

Pronostico Formula 1/ Gp d'Austria 2018 - Martini : gomme fondamentali - sarà lotta Ferrari-Mercedes - esclusiva - : Pronostico Formula 1: intervista esclusiva a Pierluigi Martini sul prossimo Gran Premio d'Austria 2018 che si correrà domenica al Red Bull Ring.

LIVE F1 - GP Austria 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Si preannuncia grande spettacolo allo Zeltweg, i piloti avranno a disposizione i primi 90 minuti per cercare di capire al meglio il circuito e trovare il set-up della propria monoposto in vista di qualifica e gara. Oggi capiremo chi avrà il migliore passo per cercare di ambire alla vittoria: un nuovo duello tra Lewis Hamilton e ...

F1 - GP Austria 2018 : il commento di Mara Sangiorgio. 'Ricciardo - Raikkonen e... la McLaren' : Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo , il destino dei due è comune. Più che in pista queste ultime settimane sono stati i protagonisti indiscussi di tante voci di mercato, di cui una li avvicina a uno ...

Daniel Ricciardo - GP Austria 2018 : “Ho tutte le carte per decidere il mio futuro e spero di farlo prima dell’estate” : Daniel Ricciardo è fiducioso in vista del GP d’Austria, che scatterà domani con le prove libere. “Quest’anno abbiamo avuto un buon passo in praticamente tutti i circuiti. Se non sono salito sul podio ci sono andato vicino. La scorsa settimana ci sono stati alcuni danni che mi sono costati il podio. spero di salirci qui“. L’argomento che tiene banco nel paddock, però, è il futuro del pilota australiano. ...

