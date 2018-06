F1 Austria | libere 1 | Hamilton vola | Vettel 4°

F1 Austria - libere 1 : Hamilton davanti a tutti - Vettel 4° : ZELTWEG - Lewis Hamilton inizia alla grande il weekend del Gp d'Austria. Chiude le prima sessione di prove libere con un giro da 1:04.839. Il compagno di scuderia Bottas si piazza a soli 127 millesimi.

F1 - Risultato e classifica prove libere 1 – GP Austria 2018 : Lewis Hamilton davanti a tutti - Sebastian Vettel risponde : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes si è scatenato a Zeltweg e ha timbrato un rilevante 1:04.839, unico a scendere sotto i 65 secondi insieme al compagno di squadra Valtteri Bottas attardato di un decimo. Il Campione del Mondo sembra essere decisamente superiore alla concorrenza ma Sebastian Vettel ha cercato di rispondere sia sul giro ...

F1 - GP Austria 2018 : prove libere 1. Lewis Hamilton fulmine davanti a Bottas e Verstappen - quarto Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) incomincia nella giusta maniera anche il fine settimana del GP di Austria 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica, fresco vincitore del Gran Premio di Francia a Le Castellet, ha infatti fissato la migliore prestazione nella prima sessione di prove libere al Red Bull Ring in 1:04.839 (con gomma UltraSoft) confermando di avere tra le mani una W09 in netta crescita e che, dopo l’arrivo del nuovo motore ...

Formula 1 - GP Austria : Kubica fa prove generali in Austria alla vigilia delle prove libere : Il ruolo di collaudatore gli sta stretto, non c'è dubbio. Ma Robert Kubica , tornato quest'anno in Formula 1 dopo una lunga assenza dovuta ad un incidente in un rally, nella parte ci si è calato con ...