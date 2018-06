Euro Zona - inflazione maggio sale su target BCE del 2% : Teleborsa, - Attesa in rialzo l'inflazione in EuroZona , che dovrebbe essersi spinta a giugno sul target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria. E' quanto emerge dai dati ...

Eurozona - fiducia consumatori si contrae : in linea con i dati preliminari : Come si vede, i livelli di fiducia hanno battuto le attese in alcuni elementi, ma la fiducia nell'economia dell' Eurozona rimane fiacca ed è in calo rispetto alla lettura di 112,5 di maggio. Questo ...

BCE - crescita Eurozona resta solida ma attenzione al protezionismo : ... seppure più modesti, "restano coerenti con il perdurare di una crescita solida e generalizzata dell'economia ". Tuttavia, aggiunge la BCE, hanno acquistato maggior preminenza le incertezze connesse ...

Eurozona - clima affari di nuovo in deterioramento : Teleborsa, - Nel mese di giugno 2018, il clima affari nella Zona Euro ha registrato un calo , tornando sui livelli del mese di aprile, dopo il migliorameento riportato a maggio. In base ai numeri ...

Eurozona - sentiment economia e consumatori in peggioramento a giugno : Nel mese di giugno 2018, l'indice che misura il sentiment generale dell'economia è risultato pari a 112,3 punti dai 112,5 del mese precedente , risultando però al di sopra delle attese degli analisti ...

Migranti - Eurozona - Brexit : le parole chiave per capire il vertice Ue : Il dossier migratorio sarà al centro del Consiglio europeo di giovedì e venerdì ma non è il solo sul tavolo.?I leader discuteranno anche di due temi fondamentali per il futuro dell’Unione:?il rafforzamento del governo dell’Eurozona e l’accordo di divorzio con la Gran Bretagna...

Eurozona - cresce oltre le attese massa monetaria M3 : Lieve crescita a maggio per la massa monetaria M3 della Zona Euro . Il tasso di crescita annualizzato si attesta al 4%, dopo il +3,8% del mese precedente , rivisto da +3,9%, . Il dato , rilevato ...

Zona Euro - de Guindos : crescita solida porterà a ripresa inflazione : L'economia della Zona euro rimane ben impostata su un percorso di crescita sostenuto e ampiamente consolidato e questo aumenta la fiducia della Banca centrale europea sulle aspettative che la risalita ...

Riforma dell’Eurozona : ma l’Italia ha un “Piano A”? (Parte I) : Il 4 marzo gli elettori hanno espresso un rotondo "NO" al paradigma vigente in tre settori: (a) immigrazione (troppa e mal gestita); (b) economia (depressa); (c) sistema politico (abusivo, opaco, e poco democratico). E hanno chiesto un'inversione di marcia rispetto alla direzione impressa da PD e FI.Ma i primi due settori riguardano l'Europa. Pertanto al Consiglio Europeo del 24 giugno Conte ha esordito chiedendo il superamento del Trattato di ...

Non solo i migranti : anche la riforma dell'Eurozona targata Merkel-Macron spacca l'Ue : Rischia di infrangersi contro il muro anche l'altro grande pilastro del "patto" di Meseberg stipulato da Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Quello che ormai era chiaro da diversi giorni è stato formalizzato dal presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno nella lettera che ha inviato al presidente del Consiglio Ue Donald Tusk in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: "I governi sono divisi sulla condivisione dei rischi e sull'esposizione dei ...

Cosa sarà il budget per l’Eurozona : È una proposta emersa dall'ultimo incontro fra Merkel e Macron, di cui si parla già da qualche anno The post Cosa sarà il budget per l’eurozona appeared first on Il Post.