Estate 2018 a Santa Severa | il castello aperto anche di notte

Ondate di calore : al via la campagna on line #Estatesicura 2018 : Al via la campagna informativa on line Estate sicura 2018. I bollettini con le previsioni delle Ondate di calore, consigli e informazioni per la popolazione, linee guida per gli operatori dei servizi sanitari e sociali, la mappa dei servizi attivi a livello locale sono disponibili sul sito web www.salute.gov.it/caldo e ora anche tramite l’App “Caldo e salute”, scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play ...

Bikini Estate 2018 - le dive da Emily Ratajkowski a Kim Kardashian : Tempo d'estate, sui social tornano in auge i Bikini . Non si tratta ancora di una vera e propria 'invasione' - a causa del meteo non sempre favorevole, soprattutto in Italia - ma in ogni caso sono ...

Progetto Estate in Capitanata 2018 : in partenza dal 1 Luglio il programma di visite culturali ed escursioni naturalistiche in Provincia di ... : Foggia, 29 giugno 2018 Trekking, passeggiate, degustazioni, visite guidate, attività per bambini e famiglie, spettacoli e altri eventi nella cornice naturale più straordinaria della nostra ...

Jerry Calà re dell’Estate 2018 con “Un’altra estate che va” : È arrivato il nuovo sound dell’estate ed è “Un’altra estate CHE VA”, il nuovo singolo di Jerry CALA’, distribuito in digitale da Artist First. Il Singolo disponibile per la programmazione radiofonica e negli store digitali da venerdì 6 luglio è firmato da Daniele Lazzarin (Danti), Riccardo Garifo (Roofio) e lo stesso Jerry, e segna una nuova collaborazione dopo il successo del brano “OCIO” (ben oltre 4 milioni di views in una settimana) brano ...

Petrosino Estate 2018 : Roy Paci e Aretuska e Rockarossa gli eventi clou del cartellone : Musica e arte, artigianato e sport, senza tralasciare il sociale e la cultura, i sapori, l'ambiente e la legalità. Sono questi gli ingredienti che compongono il cartellone 'Petrosino Estate 2018', ...

Petrosino Estate 2018 : Roy Paci e Aretuska e Rockrossa gli eventi clou del cartellone : ... sulla cultura, sulla musica, sul teatro e sulle nostre bellezze naturali per noi è molto importante, perché crediamo fortemente che ciò rappresenti un volano per la nostra economia. I dati sul ...

Le proposte dell'Estate Romana 2018 dal 29 giugno al 5 luglio : all'Ardeatino Torna la storica manifestazione I CONCERTI NEL PARCO , il festival multidisciplinare che dal 2 luglio al 1 agosto festeggia la sua XXVIII edizione con spettacoli di musica, danza, ...

Petrosino Estate 2018 : presentato il cartellone delle manifestazion : ... sulla cultura, sulla musica, sul teatro e sulle nostre bellezze naturali per noi è molto importante, perché crediamo fortemente che ciò rappresenti un volano per la nostra economia. E i dati sul ...

Daniel Ricciardo - GP Austria 2018 : “Ho tutte le carte per decidere il mio futuro e spero di farlo prima dell’Estate” : Daniel Ricciardo è fiducioso in vista del GP d’Austria, che scatterà domani con le prove libere. “Quest’anno abbiamo avuto un buon passo in praticamente tutti i circuiti. Se non sono salito sul podio ci sono andato vicino. La scorsa settimana ci sono stati alcuni danni che mi sono costati il podio. spero di salirci qui“. L’argomento che tiene banco nel paddock, però, è il futuro del pilota australiano. ...

Estate 2018 - i vip scelgono la Calabria : Roma, , askanews, - E' la Calabria la regione piu' gettonata dai vip per l'Estate 2018. Dopo essere stata citata dal New York Times tra le 52 località imperdibili nel mondo e inserita nella top list ...

Estate 2018 tra diete rischiose e mode : guarda la puntata di Hashtag24 : Estate 2018 tra diete rischiose e mode: guarda la puntata di Hashtag24 In studio con Riccardo Bocca la conduttrice tv Cristina Chiabotto, la giornalista e scrittrice Eliana Liotta e il medico-dietologo e docente universitario Giorgio Calabrese Parole chiave: ...

28/06/2018 Presentazione del libro “Dieci Amanti in cucina” – presso “Estate al Polo” – Piramide/Roma : Grande successo di pubblico all’Estate Al Polo. Abbiamo parlato di questo spazio che propone musica, cibo, in una vesta più raffinata votata alla ricercatezza e anche alla cultura. #EstateAlPolo Questa sera, 28/06/2018 nello spazio dedito ai concerti ci sarà alle ore 19.00 la Presentazione libro Eva Forte “Dieci Amanti in cucina” edito da Ragnatela Editore. Un evento che ci coinvolge direttamente e che proporrà sul ...

Offerte telefonia mobile giugno 2018 : le proposte migliori per l'Estate di TIM - Vodafone - Wind-3 : Offerte telefonia mobile giugno 2018: le promozioni migliori per l'estate di TIM, Vodafone, Wind e 3 Offerte telefonia mobile giugno 2018: le proposte migliori per l'estate di TIM, Vodafone, Wind-3 ...

Capelli - tutti i tagli corti(ssimi) per l’Estate 2018 : I Capelli corti sono particolarmente legati all’estate. Quante volte quando eravamo piccole siamo state costrette a fare il classico taglio estivo? Ovvero quello corto, che si asciuga subito e non tiene caldo, pratico per le vacanze e i viaggi. Non tanto per noi, quanto per la mamma che ci doveva stare dietro. Oggi, a 30 e dintorni, il taglio estivo è la formula consapevole di proteggere i nostri Capelli dai danni del sole e della ...