Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria | via Zapata | si pensa al doppio colpo in

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - altra clamorosa beffa all’Inter? Non solo Cancelo - occhi su Rafinha : La Juventus è letteralmente scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Emre Can è stata chiusa un’altra importante trattativa, stiamo parlando di Cancelo dal Valencia, operazione da circa 40 milioni di euro. --In attesa di un centrale da regalare al tecnico bianconero l’obiettivo della ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - si segue Polonia-Colombia - l’obiettivo : Calciomercato Roma – Roma attivissima in questa prima parte di Calciomercato, la squadra di Di Francesco prende sempre più forma, la strategia è stata quella di seguire la linea dei giovani, nelle ultime ore importanti mosse. Occhi puntati anche sui Mondiali in Russia del 2018, l’obiettivo è individuare nuovi talenti, in particolar modo attenzione alla gara tra Polonia e Colombia. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - c’è anche Seferovic per l’attacco : Calciomercato Torino – Due punte di peso, è quello che chiede Walter Mazzarri per il nuovo Torino e per il modulo 3-5-2. Una, salvo colpi di scena, sarà Andrea Belotti, l’altra arriverà dal mercato. Come riportato in Esclusiva da CalcioWeb qualche settimane fa il nome in cima alla lista è Zaza del Valencia ma non sono da escludere colpi di scena. Secondo indiscrezioni riportate dalla nostra redazione si segue anche con ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - nel mirino Shaqiri : Calciomercato Lazio – La Lazio lavora intensamente sul mercato, il reparto con maggiore bisogno di essere rinforzato è sicuramente l’attacco, soprattutto considerando la possibile cessione di Felipe Anderson. Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo con il Papu Gomez, adesso da raggiungere l’intesa con l’Atalanta. Nelle ultime ore nuova pazza idea, occhi puntati sul match di questa sera Serbia-Svizzera, secondo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - occhi su Colombia-Giappone e Polonia-Senegal : Calciomercato Milan – Il Milan è in Russia per seguire con molta attenzioni i Mondiali del 2018, l’intenzione di Gattuso e Mirabelli è quella di non sbagliare le mosse per la prossima stagione e costruire una squadra molto competitiva. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb occhi puntati su Colombia-Giappone, l’obiettivo è Falcao anche se la momento il calciatore in pole per l’attacco rossonero può essere ...

Esclusiva CalcioWeb – Mondiali Russia - due club sul centrocampista Bjarnason : I Mondiali in Russia stanno regalando importanti indicazioni e colpi di scena, a tenere banco è anche il calciomercato. Si è messa in mostra sicuramente l’Islanda, un calciatore di maggiore talento è il centrocampista Birkir Bjarnason che dopo le esperienze in Italia con la maglia di Pescara e Sampdoria potrebbe tornare nel massimo campionato italiano. Secondo quanto riporta CalcioWeb l’islandese potrebbe lasciare l’Aston ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Cagliari - tentativo per Abel Hernandez : Calciomercato Cagliari – Ultime ore calde in casa Cagliari, dopo la scelta di Maran come nuovo allenatore l’obiettivo adesso è rinforzare la rosa, in particolar modo novità importanti nelle ultime ore per quanto riguarda l’attacco. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb l’obiettivo per il reparto avanzato porta all’ex Palermo Abel Hernandez, in scadenza di contratto con l’Hull City potrebbe tornare in ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - contatti con l’Udinese : occhi su Fofana : Calciomercato Torino – Via vai in casa Torino in vista della prossima stagione, il presidente Cairo è al lavoro per accontentare Walter Mazzarri in ogni richiesta. Dopo la doppia mossa per la difesa con gli arrivi di Bruno Peres e Lucas Verissimo, l’intenzione adesso è quella di rinforzare il centrocampo, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito il calciatore dell’Udinese Seko Mohamed Fofana, uno dei più ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Spal - occhi sull’islandese Gunnarsson : Calciomercato Spal – La Spal è reduce da una strepitosa salvezza nel campionato di Serie A, l’obiettivo è quello di confermarsi anche nella prossima stagione, la prima decisione è stata quella di confermare l’allenatore Semplici. La dirigenza nel frattempo lavora intensamente sul mercato, occhi anche sul Mondiale in Russia. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb un calciatore seguito con grande interesse dalla Spal è il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa e Bologna - occhi in Egitto-Uruguay : obiettivo in comune : Calciomercato Genoa e Bologna, obiettivo in comune per le due squadre. Nella giornata di oggi è andato in scena il secondo match dei Mondiali, dopo il successo della Russia contro l’Arabia Saudita, vittoria nel finale per l’Uruguay che ha avuto la meglio dell’Egitto grazie ad una rete di Gimenez. occhi da parte di Genoa e Bologna, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb l’obiettivo in comune è il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - Mirabelli e Gattuso in tribuna per Russia-Arabia - ecco l’obiettivo : Calciomercato Milan – Hanno preso il via i Mondiali in Russia del 2018, partita inaugurale quella tra Russia ed Arabia Saudita, in tribuna presenti Mirabelli e Gattuso, l’obiettivo è quello di visionare da vicino possibili calciatori. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb l’obiettivo numero uno in casa Milan porta a Aleksandr Sergeevic Golovin, centrocampista seguito con attenzione anche dalla Juventus. Nonostante le ultime voci ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - asse Roma-Torino : non solo Bruno Peres - tutti i calciatori che possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Roma-Torino – Sono ore già caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo attivissima la Roma alla ricerca di calciatori da regalare al tecnico Di Francesco. Bene anche il Torino che ha chiuso per il ritorno di Bruno Peres ma sono anche altri i calciatori che potrebbero cambiare maglia. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb nel mirino dei granata è finito anche Stephan El Shaarawy, la trattativa non è ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - la bomba che sconvolge il calciomercato : può arrivare Asensio! : calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul calciomercato, i bianconeri sono attivissimi con l’obiettivo di costruire una squadra super con l’intenzione di conquistare il Triplete nella prossima stagione. Importanti movimenti per il reparto d’attacco, dopo il riscatto di Douglas Costa è arrivata una decisione che può essere considerata a sorpresa, ovvero la possibile conferma di Mario Mandzukic mentre al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - si complica una trattativa per l’attacco : Calciomercato Reggina – La Reggina si muove per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla, la dirigenza si muove per rinforzare la squadra per il tecnico Roberto Cevoli. Nelle ultime ore ufficializzato l’arrivo del centrocampista Salandria, un reparto che però ha bisogno di innesti importanti è sicuramente l’attacco dopo l’addio di Bianchimano. Il nome in cima alla lista è sempre ...