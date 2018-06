Eruzione del vulcano Agung in Indonesia | riaperto l’aeroporto di Bali

Indonesia - Eruzione del vulcano Agung/ Video ultime notizie : chiuso l’aeroporto di Bali - 450 voli cancellati : Indonesia, eruzione del vulcano Agung, Video ultime notizie: chiuso l’aeroporto di Bali, 450 voli cancellati. Torna ad eruttare dopo la fuoriuscita di magma dello scorso autunno(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:16:00 GMT)

Indonesia - Eruzione del vulcano Agung : colonna di ceneri e fumo - chiuso l’aeroporto di Bali : L’aeroporto internazionale di Bali (Indonesia) è chiuso dalle prime ore di questa mattina a causa dell’eruzione del vulcano Agung: lo hanno reso noto le autorità aeroportuali. Sono stati annullati 450 voli, e interessati ben 75mila viaggiatori. Dal vulcano si è innalzata una colonna di ceneri e fumo alta 2.5 km, e, secondo le previsioni, i venti potrebbero trasportare tali ceneri fino a Giava, una delle aree più densamente popolate ...

Guatemala : Eruzione del Volcan de Fuego - oltre 670mila dollari da aiuti internazionali : Per fronteggiare l’emergenza seguita all’eruzione del Volcan de Fuego, il Guatemala ha ricevuto circa 670 mila dollari in aiuti internazionali: lo riferisce la direzione del Credito pubblico del ministero guatemalteco delle Finanze in una nota rilanciata dai media locali. La Cooperazione Italiana ha disposto un finanziamento multilaterale di emergenza di 200 mila euro: tale contributo risponde all’appello lanciato dalla Federazione ...

Eruzione vulcano Fuego in Guatemala : il Ministro del Turismo rassicura i viaggiatori in partenza per la destinazione : A seguito dell’Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala, il Ministro del Turismo del Paese del Centroamerica rassicura il mercato e invita a continuare a viaggiare in Guatemala. Jorge Mario Chajón, Ministro del Turismo, ha dichiarato: “Il più grande sostegno che si può offrire al Guatemala in questo momento è quello di visitare e apprezzare le nostre attrazioni turistiche e il nostro ricettivo; ogni visita diventa una spinta per ...

Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala : dall’Italia 200mila euro per l’emergenza : Per fronteggiare la crisi umanitaria provocata dalle eruzioni del vulcano Fuego in Guatemala, la Cooperazione Italiana – rende noto la Farnesina – ha disposto un finanziamento multilaterale di emergenza di 200 mila euro. Tale contributo risponde all’appello lanciato dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICROSS), impegnata in prima linea per garantire assistenza di base alla popolazione ...

Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala : Papa Francesco invia 100mila dollari di aiuti : Papa Francesco ha disposto l’invio di 100 mila dollari in soccorso alle popolazioni colpite dall’Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala. La somma sarà ripartita tra le diocesi maggiormente colpite dalla catastrofe e sarà impiegata in opere di assistenza alle persone e ai territori devastati dall’Eruzione. Il contributo economico è parte di una serie di aiuti che si stanno attivando in tutta la Chiesa cattolica. L'articolo ...

Guatemala - Eruzione Vulcano del Fuego : sospese le ricerche dei 197 dispersi - “impossibile trovare i resti”. Oltre 300 morti complessivi : Le autorità del Guatemala hanno chiuso le ricerche dei dispersi dopo la catastrofica Eruzione del Vulcano Fuego iniziata il 3 giugno scorso. Mancano all’appello ancora 197 persone, ma non c’e’ alcuna speranza di ritrovarle in vita nè di individuarne i resti. Altre 110 persone sono morte per l’Eruzione, che ha reso una vasta area inabitabile. E’ proprio a causa della impraticabilità dei luoghi e dell’alto ...

Indonesia - nuova Eruzione del vulcano Agung : colonna di cenere alta 2 km : Il vulcano Agung, a Bali (Indonesia), ha eruttato una spessa colonna di cenere di 2 km di altezza, oltre 5 km sopra il livello del mare. L’Agenzia Nazionale di contenimento dei disastri (BNPB) ha fatto sapere che la pioggia di cenere ha colpito le comunità vicine al vulcano, ma non ha viaggiato molto. La BNPB ha informato che non ci sono state eruzioni minori dopo questa. Il vulcano Agung ha ora un livello di allerta 3. A residenti, turisti ed ...

Vulcano Guatemala - allarme Unicef : 650mila bimbi nelle zone dell’Eruzione : Vulcano Guatemala, allarme Unicef: 650mila bimbi nelle zone dell’eruzione Il Fondo per l’infanzia sta lavorando per soccorrere migliaia di piccoli e adolescenti sfollati a causa del del Volcan de Fuego Continua a leggere L'articolo Vulcano Guatemala, allarme Unicef: 650mila bimbi nelle zone dell’eruzione proviene da NewsGo.

