Equitazione | Giochi del Mediterraneo 2018 | Francia cannibale | trionfa Felicie Bertrand

(Di venerdì 29 giugno 2018) L’Italia non sfonda nel salto ostacoli individuale aideldi Tarragona, in Spagna. Il migliore degli azzurri è Filippo Marco Bologni, quinto con una prestazione eccellente in termini di precisione ma non altrettanto da punto di vista cronometrico. Nel barrage, infatti, l’azzurro non è riuscito a far meglio di 54”7 in sella a Quidich de la Chavee, chiudendo al 5° posto alle spalle del gruppo di testa, che si è giocato la vittoria sul filo dei centesimi. Are è stata la francese, che ha chiuso il barrage in 40”59 in sella a Sultane des Ibis, tenendosi alle spalle la connazionale Alexandra Paillot, amazzone transalpina che ha completato la doppietta francese col tempo di 42”67 in sella a Tonio La Goutelle, appena 2 centesimi meglio dell’egiziano Abdel Said, terzo in 42”69 in sella a Hope Van Scherpen Donder, e capace di ...